Αποθέωσε τον Ναν ο Αντεμπάγιο: «Αδερφός για πάντα, χαίρομαι που διαπρέπει στην Ελλάδα κι... απειλεί τον Γιάννη»

Υπενθυμίζουμε πως οι δυο τους συνυπήρχαν στην ομάδα του Μαϊάμι για ισάριθμες σεζόν, φτάνοντας μάλιστα το 2020 στους τελικούς του ΝΒΑ.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Φυσικά και παρακολουθώ τον Ναν. Όταν περνάς από αυτά τα αποδυτήρια (σ.σ. του Μαϊάμι) γίνεσαι αδερφός για μια ζωή.
Το να τον βλέπω να διαπρέπει σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ όμορφο. Ξέραμε ποιος είναι. Το ότι ήταν μαζί μας ήταν ένα σκαλοπάτι στην καριέρα του και δείχνει το ταλέντο του. Μπορεί να σκοράρει με όλους τους τρόπους.
Νιώθω πως αρχίζει να απειλεί τον Γιάννη για να γίνει το κεντρικό πρόσωπο στην Ελλάδα (γέλια)».
Bam was asked about Kendrick Nunn playing overseas with Greece: “Once you come into this locker room — you’re a brother forever…to see him excel at that level — we knew who he was…being with us and showcasing his talent…the man gets buckets…I feel like he’s creeping on Giannis on being the man of Greece.”— The HEAT Realm (@WadexFlash) November 15, 2026