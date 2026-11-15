Οι ΗΠΑ συνέτριψαν με 6-0 την Αϊτή πριν το φινάλε του Ποτσετίνο

Το αποχαιρετιστήριο ματς του Αργεντινού τεχνικού, θα γίνει την Τρίτη στο Σινσινάτι με αντίπαλο και πάλι την Αϊτή στην ρεβάνς της προημιτελικής φάσης.
Ο Όστον Τράστι έδωσε το προβάδισμα στις ΗΠΑ στο 10ο λεπτό, μπροστά σε ένα κοινό που υποστήριζε την Αϊτή. Ο αγώνας ήταν αρχικά προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο Κίνγκστον της Τζαμάικα, ωστόσο, λόγω ζητημάτων ασφαλείας στην Αϊτή, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας ζήτησε να πραγματοποιηθεί και ο «εντός έδρας» αγώνας της στην έδρα του αντιπάλου.
Ο Τζούλιαν Χολ σκόραρε στο 52ο λεπτό, ενώ ακολούθησε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Πούλισικ στο 62ο λεπτό, ο οποίος σκόραρε ξανά μόλις 32 δευτερόλεπτα αργότερα. Ο Γουέστον ΜακΚένι διαμόρφωσε το 5-0 στο 68ο λεπτό, με τον Φολαρίν Μπαλογκάν να ολοκληρώνει τον θρίαμβο στο 82ο λεπτό.
Ο Ποτσετίνο ανέλαβε την εθνική ομάδα των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2024, καταγράφοντας απολογισμό 22 νικών, 12 ισοπαλιών και 2 ηττών. Στο διάστημα αυτό, η ομάδα πέτυχε τρεις νίκες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, πριν αποκλεισθεί στη φάση των «16».
Αξίζει να σημειωθεί, ότι το γκολ του Τράστι -το δεύτερο με τη φανέλα των ΗΠΑ σε 15 συμμετοχές- αποτέλεσε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, καθώς σηματοδότησε την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση μετά από απουσία σχεδόν ενός μήνα, λόγω του θανάτου του πατέρα του, Γουόλτ Τράστι.