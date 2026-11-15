Οι ΗΠΑ συνέτριψαν με 6-0 την Αϊτή πριν το φινάλε του Ποτσετίνο

Η εθνική ομάδα των ΗΠΑ συνέτριψε με 6-0 την Αϊτή, στον πρώτο προημιτελικό του CONCACAF Nations League, που διεξήχθη στο Μαϊάμι και ήταν ο προτελευταίος αγώνας του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στον πάγκο, πριν αναλάβει την Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ.

Το αποχαιρετιστήριο ματς του Αργεντινού τεχνικού, θα γίνει την Τρίτη στο Σινσινάτι με αντίπαλο και πάλι την Αϊτή στην ρεβάνς της προημιτελικής φάσης.

Ο Όστον Τράστι έδωσε το προβάδισμα στις ΗΠΑ στο 10ο λεπτό, μπροστά σε ένα κοινό που υποστήριζε την Αϊτή. Ο αγώνας ήταν αρχικά προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο Κίνγκστον της Τζαμάικα, ωστόσο, λόγω ζητημάτων ασφαλείας στην Αϊτή, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας ζήτησε να πραγματοποιηθεί και ο «εντός έδρας» αγώνας της στην έδρα του αντιπάλου.

Ο Τζούλιαν Χολ σκόραρε στο 52ο λεπτό, ενώ ακολούθησε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Πούλισικ στο 62ο λεπτό, ο οποίος σκόραρε ξανά μόλις 32 δευτερόλεπτα αργότερα. Ο Γουέστον ΜακΚένι διαμόρφωσε το 5-0 στο 68ο λεπτό, με τον Φολαρίν Μπαλογκάν να ολοκληρώνει τον θρίαμβο στο 82ο λεπτό.

Ο Ποτσετίνο ανέλαβε την εθνική ομάδα των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2024, καταγράφοντας απολογισμό 22 νικών, 12 ισοπαλιών και 2 ηττών. Στο διάστημα αυτό, η ομάδα πέτυχε τρεις νίκες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, πριν αποκλεισθεί στη φάση των «16».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το γκολ του Τράστι -το δεύτερο με τη φανέλα των ΗΠΑ σε 15 συμμετοχές- αποτέλεσε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, καθώς σηματοδότησε την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση μετά από απουσία σχεδόν ενός μήνα, λόγω του θανάτου του πατέρα του, Γουόλτ Τράστι.