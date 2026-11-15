Χεζόνια: Σήμερα κρίνεται το μέλλον του στους Καβαλίερς

Η 15η Νοεμβρίου αποτελεί την καθοριστική ημερομηνία για τον Μάριο Χεζόνια και το συμβόλαιό του με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ο 31χρονος Κροάτης φόργουορντ, ύψους 2,06 μ., πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στη νίκη των Καβαλίερς επί των Ντάλας Μάβερικς, σημειώνοντας 22 πόντους, μαζεύοντας 7 ριμπάουντ και μοιράζοντας 4 ασίστ. Η εμφάνιση ήρθε λίγες ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζει το καθεστώς του συμβολαίου του.

Ο Χεζόνια υπέγραψε το καλοκαίρι μονοετές συμβόλαιο με τους «Ιππότες», ύψους 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο δεν ήταν εγγυημένο. Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, η ομάδα είχε τη δυνατότητα να τον αποδεσμεύσει χωρίς να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό.

Αν οι Καβαλίερς δεν τον αφήσουν ελεύθερο έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, το συμβόλαιό του θα γίνει πλήρως εγγυημένο για το υπόλοιπο της σεζόν.

Σε περίπτωση αποδέσμευσης, ο παίκτης θα μπει στους waivers. Για τις επόμενες 48 ώρες, οποιαδήποτε ομάδα του NBA θα μπορεί να τον διεκδικήσει. Αν δεν τον επιλέξει κάποια ομάδα μέσα σε αυτό το διάστημα, ο Χεζόνια θα είναι ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Χεζόνια έχει αγωνιστεί και στα 14 παιχνίδια των Καβαλίερς τη φετινή σεζόν, με την ομάδα να μετρά 7 νίκες και 7 ήττες. Σε 19,3 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, καταγράφει 8,6 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ ανά αγώνα.

Η καλύτερη φετινή του εμφάνιση ήρθε ήταν η σημερινή απέναντι στους Μάβερικς, όταν πέτυχε 22 πόντους με 2/2 τρίποντα, ενώ πρόσθεσε 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.