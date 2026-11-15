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Τα στιγμιότυπα της φιλικής νίκης του ΠΑΟΚ (vid)

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Δείτε τις καλύτερες φάσεις και τα γκολ της φιλικής νίκης του ΠΑΟΚ επί της Παρτιζάν με 3-1 στην Τούμπα.
Τα στιγμιότυπα της φιλικής νίκης του ΠΑΟΚ (vid)