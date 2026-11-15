Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Τα στιγμιότυπα της φιλικής νίκης του ΠΑΟΚ (vid) 15-11-2026 10:48 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Partizan 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Δείτε τις καλύτερες φάσεις και τα γκολ της φιλικής νίκης του ΠΑΟΚ επί της Παρτιζάν με 3-1 στην Τούμπα. Δηλαδή εσάς σας άρεσε ο νέος δίσκος του ΛΕΞ; menshouse.gr Τα μάτια των ομάδων της Ευρωλίγκας πάνω του: Ο παίκτης που θα άλλαζε τις ισορροπίες, υποφέρει στο NBA menshouse.gr Βίβιαν Παπακωνσταντίνου: Ποια είναι η γυναίκα που βρίσκεται διακριτικά στο πλευρό του Ντέμη Νικολαΐδη dailymedia.com.gr Απ' όσες έχει παίξει μέχρι σήμερα: Η θέση στην οποία ο Γκατσίνοβιτς μπορεί να προσφέρει περισσότερα menshouse.gr Κάποτε τα ήξερες όλα για την Α’ Εθνική: Σήμερα μπορείς να κάνεις 10/10; menshouse.gr Εκτός ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ ο Παπανδρέου: Γιατί πήρε αυτή την απόφαση ο Ανδρουλάκης instanews.gr Αλαφούζος - Novibet: Το ιλιγγιώδες ποσό που θα πάρει ο Δήμος Αθηναίων από το μεγάλο deal των 52,5 εκατ. ευρώ dailymedia.com.gr Πρεμιέρα με συμβολικό χαρακτήρα: Η ημερομηνία σταθμός του κόμματος Σαμαρά instanews.gr Τα στιγμιότυπα της φιλικής νίκης του ΠΑΟΚ (vid) SHARE