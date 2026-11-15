Ρομάριο κατά Αντσελότι: «Να παραιτηθεί! Δεν αντέχουμε άλλο!»

Έντονη κριτική στον Κάρλο Αντσελότι άσκησε ο Ρομάριο, με αφορμή τη νέα απογοητευτική εμφάνιση της εθνικής Βραζιλίας και την ήττα με 3-2 από την Ιαπωνία σε φιλική αναμέτρηση στη Σιγκαπούρη.

Ο παλαίμαχος επιθετικός της «σελεσάο» δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την εικόνα της ομάδας υπό τις οδηγίες του Ιταλού προπονητή, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να ζητήσει ανοιχτά την αποχώρησή του από τον πάγκο της εθνικής ομάδας.

Ο Ρομάριο αναγνώρισε την τεράστια προπονητική διαδρομή του Αντσελότι σε συλλογικό επίπεδο, ωστόσο υποστήριξε πως μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει αντίστοιχο έργο στην εθνική Βραζιλίας, εκφράζοντας την απογοήτευσή του με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.

«Αντσελότι, φτάνει πια! Πάρε τα πράγματά σου και ΦΥΓΕ!. Κανείς δεν αμφιβάλλει για την ιστορία σου. Είσαι ένας από τους καλύτερους προπονητές που έχει δει ποτέ ο ποδοσφαιρικός κόσμος, αλλά αυτό ήταν σε συλλογικό επίπεδο. Με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, μέχρι τώρα, δεν έχεις δείξει τι μπορείς να κάνεις. Δεν αντέχουμε άλλο! Θες να συνεχίσεις να προπονείς; Γύρνα πίσω στους συλλόγους όπου έκανες το όνομά σου. Γιατί η εθνική ομάδα της Βραζιλίας δεν μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει για να σε βλέπει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως η Ιαπωνία κατάφερε να επικρατήσει με 3-2 της Βραζιλίας, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα δύσκολη βραδιά για τους Νοτιοαμερικανούς. Μάλιστα, η ένταση δεν έλειψε ούτε από τον πάγκο, καθώς τόσο ο Κάρλο Αντσελότι όσο και ο Ραφίνια αποβλήθηκαν, έπειτα από τις έντονες διαμαρτυρίες τους για τη νομιμότητα του τρίτου τέρματος των Ασιατών.