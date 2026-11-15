Χωρίς Λεσόρ και Μπάντιο ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Κολοσσό

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Οι Ματίας Λεσόρ και Μπράνκου Μπάντιο έμειναν εκτός της 6άδας των ξένων για το ματς του Παναθηναϊκού με τον Κολοσσό.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέλεξε να «κόψει» τον Γάλλο σέντερ και τον Σενεγαλέζο γκαρντ από τη λίστα των ξένων για την αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Υπενθυμίζουμε πως ήδη εκτός από τη λίστα στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι οι Τζέριαν Γκραντ και Μουσταφά Φαλ.

Ετσι ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου θα έχει στην 6άδα των ξένων τους Κέντρικ Ναν, Σιλβέν Φρανσίσκο, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ίζακ Μπόνγκα.

Με τον Λεσόρ εκτός 12άδας οι «πράσινοι» δεν έχουν καθαρό «5άρι» στην αποστολή τους, κάτι που σημαίνει πως θα πάρουν χρόνο οι Μήτογλου και Γιαμπουσέλε.