Κλέι Τόμπσον για Γιάννη: «Θυμίζει Μάτζικ Τζόνσον μερικές φορές»

Μετά την νίκη των Χιτ επί των Πίστονς, ο Κλέι Τόμπσον εκθείασε τον Γιάννη, παραλληλίζοντάς τον με τον θρυλικό Μάτζικ Τζόνσον!

Οι Χιτ φιλοδώρισαν με 137 πόντους τους Πίστονς και έφτασαν τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες, παρουσιάζοντας πρόοδο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε άλλη μία τριαντάρα αλλά και την φάση της βραδιάς, αφού πέρασε την μπάλα ανάμεσα στα πόδια του για το τρίποντο του Τόμπσον.

Η φάση αυτή δεν έμεινε ασχολίαστη από τον σούτινγκ γκαρντ της ομάδας της Φλόριντα, ο οποίος δήλωσε πως το «πακέτο» του Γιάννη του θυμίζει τον Μάτζικ.

«Αυτό ήταν μια απόδειξη του επιπέδου των ικανοτήτων του Γιάννη. Ο κόσμος ενθουσιάζεται με την ικανότητά του να καρφώνει και να τρέχει στο γήπεδο. Αλλά, Θεέ μου, κάποιες στιγμές έχει την ορατότητα και την αντίληψη του Μάτζικ Τζόνσον. Ήξερε ότι βρισκόμουν στη γωνία. Δεν με είδε καν και απλώς πέρασε την μπάλα πίσω, ανάμεσα από τα πόδια του.

Είναι απίστευτος, πραγματικά ξεχωριστός. Ο Γιάννης μπορεί να σκοράρει 35 πόντους και να μαζέψει 10 ριμπάουντ σαν να είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο. Όταν, μάλιστα, προσθέτει στο παιχνίδι του και 7, 8 ή 9 ασίστ, μπορεί να γίνει ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Είμαι τυχερός που βρίσκομαι στην πλευρά εκείνων που δέχονται τις πάσες του».

