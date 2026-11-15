Ζιντάν: «Ανοησίες όσα λέγονται για τις σχέσεις μου με τον Εμπαπέ»

Τέλος στα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για προβλήματα στη συνεργασία του με τον Κιλιάν Εμπαπέ θέλησε να βάλει ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί κακών σχέσεων με τον αρχηγό της ομάδας, ξεκαθαρίζοντας πως μεταξύ τους δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα.

Αφορμή για τη σχετική φημολογία αποτέλεσαν οι πληροφορίες περί διαφωνίας των δύο ανδρών αναφορικά με τον αγωνιστικό ρόλο του Εμπαπέ. Συγκεκριμένα, είχε γίνει λόγος για δυσαρέσκεια του Γάλλου επιθετικού σχετικά με την επιλογή του Ζιντάν να τον χρησιμοποιεί στο αριστερό άκρο της επίθεσης και όχι στην κορυφή ως κλασικό φορ.

Ο Ζιντάν, ωστόσο, δεν άφησε περιθώρια παρερμηνειών, χαρακτηρίζοντας ανυπόστατα όσα γράφονται και τονίζοντας πως η παρουσία του Εμπαπέ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εθνική ομάδα. Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως ο ποδοσφαιριστής θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεσή του για την αποψινή αναμέτρηση απέναντι στην Τουρκία.

«Δεν καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι και τόσο μεγάλο θέμα. Γι' αυτό δεν πρόκειται να μπω στην συζήτηση. Έχω την σχέση ενός προπονητή με τον παίκτη του και πηγαίνει τέλεια. Είναι ανοησίες όσα λέγονται. Είναι κρίμα και αρκετά ενοχλητικό. Η παρουσία του αλλάζει τα πάντα. Προτιμούμε να τον έχουμε παρά να μην τον έχουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα, θα είναι μαζί μας στο ματς με την Τουρκία. Θα δείτε πώς θα παίξουμε. Αυτά είναι θέματα προπονητικής. Ο Κιλιάν έχει πάντα σημαντικό ρόλο εντός και εκτός γηπέδου. Είναι πολύ σημαντικός για εμάς ως ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος τεχνικός.

Όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, η Γαλλία βρίσκεται στη δεύτερη θέση του ομίλου της και χρειάζεται τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας στην αναμέτρηση με την Τουρκία, προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης.