Μπράιτον: Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Τζίμα – Τι αποκάλυψε ο Χιουρτσέλερ

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Στέφανο Τζίμα, καθώς η επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους φαίνεται πως βρίσκεται πλέον πολύ κοντά.

Ο Έλληνας επιθετικός έχει αφήσει πίσω του το μεγαλύτερο μέρος της αποθεραπείας μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και ετοιμάζεται να επανέλθει σταδιακά στις υποχρεώσεις της Μπράιτον.

Ο 20χρονος φορ είχε υποστεί ρήξη χιαστού τον Δεκέμβριο του 2025, στην πρώτη του παρουσία ως βασικός με τη φανέλα των «Γλάρων», στην αναμέτρηση απέναντι στην Άστον Βίλα. Έκτοτε ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης, με στόχο να επιστρέψει πλήρως έτοιμος και να διεκδικήσει ξανά θέση στα πλάνα της αγγλικής ομάδας.

Την εξέλιξη της κατάστασής του έκανε γνωστή ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χιουρτσέλερ, ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το χρονοδιάγραμμα της επανόδου του. Μιλώντας στο Sussex World, ο 33χρονος τεχνικός αποκάλυψε πως ο Τζίμας έχει ήδη επιστρέψει στις προπονήσεις και πως αναμένεται να ενσωματωθεί ξανά στο πρόγραμμα της ομάδας μετά την ολοκλήρωση της διακοπής για τις εθνικές ομάδες.

«Επέστρεψε στις προπονήσεις όσο εμείς απουσιάζαμε και, συνεπώς, τον βλέπω ξανά στο γήπεδο με την ομάδα μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων», ανέφερε χαρακτηριστικά.