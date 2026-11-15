ΑΕΚ: O ρόλος του Αριάγκα στα μεγάλα παιχνίδια που έρχονται 

Ο Κέρβιν Αριάγκα κατέγραψε στο πρώτο κομμάτι της σεζόν 345' λεπτά συμμετοχής σε όλες τις διοργανώσεις όντας στην 18η θέση της σχετικής λίστας.

Είχε έναν ρόλο μπορούμε να πούμε «ειδικών αποστολών» καθώς αγωνίστηκε ελάχιστα στο πρωτάθλημα (μόλις 77'), μέτρησε 1 συμμετοχή στο Κύπελλο απέναντι στον Νέστο αλλά την ίδια ώρα, έπαιξε βασικός στα δυο πιο δύσκολα παιχνίδια της σεζόν για την ΑΕΚ, μέσα στο Μάντσεστερ με τη Σίτι και με τη Ρεάλ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μάλιστα απέναντι στους Μαδριλένους, είχε και εξαιρετική απόδοση δίνοντας agressive στοιχεία στον άξονα της ΑΕΚ και σωστές τοποθετήσεις μπροστά από τα στόπερ που ήταν και το βασικό ζητούμενο.

Σε αυτό το παιχνίδι ο Αριάγκα αγωνίστηκε έχοντας παρτενέρ τον Κάιρινεν των 651' λεπτών συμμετοχής μέχρι τώρα με τον Μαρίν να μένει στον πάγκο και να παίζει αλλαγή και τον Βιτάλις (των 752') να μην αγωνίζεται καθόλου αλλά να παίρνει φανέλα βασικού τέσσερις ημέρες νωρίτερα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με τον τρόπο που χρησιμοποιεί τους χαφ του ο Νίκολιτς, είναι φανερό πως ακόμα ψάχνει να βρει τις ισορροπίες δίπλα στον Μαρίν που μπορούμε να τον θεωρούμε κολώνα παρ' ότι δεν ξεκίνησε με τη Ρεάλ.

Δίπλα του οι Βιτάλις, Κάιρινεν και Αριάγκα που κόστισαν όλοι μαζί το καλοκαίρι περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ - και ήρθαν να καλύψουν το τεράστιο κενό του Πινέδα - αλλάζουν συνεχώς και ο προπονητής της ΑΕΚ τους χρησιμοποιεί ανάλογα το πλάνο, τις απαιτήσεις του αγώνα και προφανώς τον αντίπαλο. Δεν μπορείς να πεις ότι ξεχωρίζει κάποιος και θεωρείται πιο βασικός από κάποιον άλλον καθώς ξαναλέω ότι με τη Ρεάλ, στο πιο δύσκολο παιχνίδι που θα δώσει φέτος η ΑΕΚ, ο Νίκολιτς προτίμησε το δίδυμο Αριάγκα-Κάιρινεν άρα οι δυο τους μπορούν να θεωρούνται κάλλιστα επίσης εν δυνάμει βασικοί.

Τα λιγότερα λεπτά μέχρι τώρα τα έχει πάρει ο Αριάγκα του οποίου το στυλ διαφοροποιείται σε σχέση με τους υπόλοιπους. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται μπροστά από τα στόπερ, κρατά τη θέση του, έχει agressive στοιχεια στο παιχνιδι του και μιλαμε στην ουσια για έναν κόφτη. Οι Μαρίν-Βιτάλις έχουν εντελώς διαφορετικά χαρακτητιστικά και πατάνε σε περισσότερα μέτρα βγαίνοντας πολύ στο μισό του αντιπάλου ενώ ο Κάιρινεν ναι μεν κρατά και εκείνος τη θέση του μπροστά από τα στόπερ αλλά τα στοιχεία του τον καθιστούν έναν deep lying playmaker χαφ, έναν μετρονόμο στον αξονα που βοηθά πολύ στην κυκλοφορία. Φυσικά σαν επιλογή υπάρχει και ο Μάγερ που έχει παίξει κάποια παιχνίδια εκεί αλλα συνήθως χρησιμοποιείται στο δεξί άκρο.

Για να επιστρέψουμε στον Αριάγκα. Ο μέσος από την Ονδούρα που δεν πήγε στην πατρίδα του και έμεινε πίσω να δουλέψει σε αυτή τη διακοπή και θα τον δούμε και στο φιλικό της Δευτέρας, η αλήθεια είναι πως στο ένα και μοναδικό παιχνίδι που ξεκίνησε στο πρωτάθλημα, αυτό στην Τρίπολη, απογοήτευσε και βγήκε νωρίς στην επανάληψη αφού δεν μπορούσε να βοηθήσει με την μπάλα στα πόδια, αλλά την ίδια ώρα απέδωσε καλά στα δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια μέσα στο Μάντσεστερ και με τη Ρεάλ όντας χρήσιμος με τα χαρακτηριστικά του. Με τη Βασίλισσα μάλιστα, βαθμολογήθηκε με 6.9 από το sofascore που ειναι η καλυτερη του επίδοση φέτος, έχοντας μεταξύ άλλων 97% (28/29)ακρίβεια στις πάσες, 2/3 (67%) μακρινές μπαλιές, 4/10 κερδισμένες μονομαχίες, 4 επανακτήσεις της μπάλας και 9 αμυντικές συνεισφορές. Γενικά ο ρόλος του ήταν κρίσιμος στο να έχει ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι η ομάδα.

Η ΑΕΚ με την επανέναρξη έχει πολλά και μαζεμένα δύσκολα και απαιτητικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αμέσως αμέσως με την επανέναρξη πάει στο Κόμο, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια, παίζει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, έχει τη Γαλατά μέσα. Παιχνίδια υψηλής έντασης και δύναμης στα οποία ο Νίκολιτς θα χρειαστεί τα χαρακτηριστικά του Αριάγκα. Με αυτή την λογική, μοιάζει πολύ πιθανό, ο διεθνής μέσος από την Ονδούρα που κόστισε 3 εκ. ευρώ η αγορά του από την Λεβάντε, να πάρει περισσότερο χρόνο συγκριτικά με αυτόν που είχε στο πρώτο κομμάτι της σεζόν. Φυσικά οι αποφάσεις θα παρθούν από τον ίδιο τον Νίκολιτς ο οποίος δουλεύει ξεχωριστά κάθε παιχνίδι και τις ανάγκες του και έχει αποδείξει μέχρι τώρα, ψάχνοντας κάθε φορά την καλύτερη δυνατή λύση, πως δεν έχει βασικούς και αναπληρωματικούς δίπλα στον Μαρίν, αλλά κρίνει ανάλογα με το πλάνο του και το διάβασμα του αντιπάλου.

