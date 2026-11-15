Σποέλστρα: «Μας αρέσει όταν ο Γιάννης φέρνει λίγο σε Μάτζικ Τζόνσον στο παιχνίδι μας»

Μετά τον Κλέι Τόμπσον, ήταν η σειρά του προπονητή των Μαϊάμι Χιτ, Έρικ Σποέλστρα, να παρομοιάσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον θρυλικό Μάτζικ Τζόνσον.

Οι Μαϊάμι Χιτ νίκησαν εντός έδρας τους Πίστονς με 137-117, σε ένα ματς στο οποίο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε «μαγικά». Συγκεκριμένα ο Έλληνας άσος σημείωσε 34 πόντους με 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ η πάσα του στον Κλέι Τόμπσον ανάμεσα στα πόδια του ήταν με διαφορά το highlight της βραδιάς.

Ο Τόμπσον μετά τον αγώνα παρομοίωσε το vision του Γιάννη με αυτό του Μάτζικ, ενώ την σκυτάλη πήρε αργότερα ο Έρικ Σποέλστρα που επιβεβαίωσε την σύγκριση!

Οι δηλώσεις του:

«Το είπα και στην προετοιμασία πως μας αρέσει όταν ο Γιάννης φέρνει λίγο σε Μάτζικ Τζόνσον στο παιχνίδι μας. Φαίνεται πως το πήρε… τοις μετρητοίς. Δεν περίμενα αυτή την πάσα που έβγαλε στον Κλέι Τόμπσον. Χρειαζόμαστε μια πινελιά Μάτζικ Τζόνσον από τον Γιάννη. Αναλαμβάνει μια τεράστια ευθύνη. Κυριολεκτικά το κάνει να φαίνεται εύκολο να έχει 34 πόντους, 10+ ριμπάουντ και σχεδόν 10 ασίστ. Αλλά πρέπει επίσης να φροντίσει ώστε η επίθεση να έχει ροή. Αυτό σημαίνει ότι όταν οι αντίπαλοι συγκεντρώνονται πάνω του φέρνοντας έναν δεύτερο ή τρίτο αμυντικό, συχνά είναι αυτή η γρήγορη πάσα βάζει τους άλλους παίκτες μας σε ρυθμό. Όλα αυτά θέλουν χρόνο για να γίνουν σωστά».

Για τις 7 νίκες στα τελευταία 9 ματς του Μαϊάμι:

«Εκτιμώ ότι βλέπω τους παίκτες μου να αντιλαμβάνονται ποια είναι η ταυτότητά μας. Είδα ότι τους πείραξαν κάποιες ήττες, το πήραν κατάκαρδα και αντέδρασαν. Βλέπω πλέον πως το χαίρονται και τους αξίζει γιατί δουλεύουν πολύ σκληρά. Θέλω να το διασκεδάζουν στο παρκέ».