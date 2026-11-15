Με Ρογκαβόπουλο στην 12άδα ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Κολοσσό

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Επιστροφή στην αγωνιστική δραση για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο στον Παναθηναϊκό στην αναμέτρηση με τον Κολοσσό.

Ο Έλληνας άσος είναι και πάλι στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για το ματς της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League κόντρα στους Ροδίτες.

Υπενθυμίζουμε πως εκτός της 6άδας των ξένων έμειναν οι Ματίας Λεσόρ και Μπράνκου Μπάντιο, ενώ στη λίστα δεν είναι και οι Τζέριαν Γκραντ και Μουσταφά Φαλ.

Από την πλευρά του Κολοσσού, ο Άρης Λυκογιάννης έχει 10 παίκτες στη διάθεσή του.

Αναλυτικά οι αποστολές των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Σλούκας, Χέιζ, Ρογκαβόπουλος, Κουζέλογλου, Ναν, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Χουάντσο, Μήτογλου

Κολοσσός (Λυκογιάννης): Πέιτον, Μάνιον, Τσιακμάς, Άπσον, Καλαϊτζάκης, Χρηστίδης, Καμπερίδης, Στίβενσον, Μπαρνέτ, Κρούσερ