Ελλάδα και Σερβία κοντράρονται μετά από αρνητικά ρεκόρ σχεδόν 90 ετών!

Η Εθνική ομάδα δέχτηκε την πιο βαριά ήττα της σύγχρονης ιστορίας της στην Ολλανδία, ωστόσο από μεγάλο αρνητικό ρεκόρ 90+ ετών έρχεται και η Σερβία.

Η Γαλανόλευκη δέχτηκε έναν απίθανο διασυρμό από την Ολλανδία με 7-0, που τη γυρίζει πολλές δεκαετίες πίσω.

Η συντριβή στο Άμστερνταμ συνιστά την πιο βαριά ήττα της Εθνικής ομάδας μεταπολεμικά, αφού οι τρεις προηγούμενες ήταν το φιλικό 8-1 από την Ρουμανία το 1930, το 9-0 από την Σουηδία το 1920 (Ολυμπιακοί Αγώνες) και το 11-1 από την Ουγγαρία το 1938 (Προκριματικά Μουντιάλ). Πρόκειται δηλαδή για τη μεγαλύτερη ήττα της εδώ 88 χρόνια.

Ωστόσο από ένα πολύ μεγάλο αρνητικό ρεκόρ έρχεται και η Σερβία την οποία θα φιλοξενήσει η Ελλάδα την Δευτέρα (16/11) στο Πανθεσσαλικό, όπου θέλει πάση θυσία το τρίποντο για να εξαντλήσει τις πιθανότητές της για πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Συγκεκριμένα οι Σέρβοι μετρούν μόνο ήττες μέχρι τώρα στο Nations League, γνωρίζοντας την πέμπτη σερί στο εντός έδρας 1-3 από την Γερμανία. Και παρότι φυσικά καμία εξ αυτών δεν μπορεί να συγκριθεί με τα επτά γκολ που δέχτηκε η Εθνική, τούτο όμως είχε να συμβεί 94 χρόνια, από το μακρινό 1932 όταν η εθνική ομάδα του Βασιλείου της Γιουγκοσλαβίας υπέστη έξι συνεχόμενες ήττες σε διάστημα σχεδόν οκτώ μηνών!