Παναθηναϊκός: Το βάρος στην κυκλοφορία και την κατοχή

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Οι παίκτες του Παναθηναϊκού συνέχισαν την προετοιμασία τους για την επανέναρξη του Πρωταθλήματος, με το βάρος να πέφτει στην κυκλοφορία της μπάλας.

Το «Τριφύλλι» επέστρεψε από χτες στις προπονήσεις, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ρίχνει την Κυριακή το βάρος στο κομμάτι της κυκλοφορίας της μπάλας και της κατοχής.

Φυσικά από το Κορωπί απουσίασαν όλοι οι διεθνείς ποδοσφαιριστές (Τετέι, Πελίστρι, Κάνγκουα, Σαλάχ-Εντίν, Ραστόντερ, Κοντούρης, Κάτρης, Γιάγκουσιτς) που εξακολουθούν να έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους ομάδες.

Η ενημέρωση της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο “Γεώργιος Καλαφάτης” την Κυριακή 15 Νοεμβρίου συνεχίστηκε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού εν όψει της επανεκκίνησης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού ξεκίνησαν με προθέρμανση, ενώ συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι σε μικρούς χώρους.

Απόντες ήταν οι διεθνείς ποδοσφαιριστές».