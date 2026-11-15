Τενερίφη: Τίμησε τη μνήμη του αδικοχαμένου Χεσούς ντε Μιγκέλ με προσωπογραφία στο γήπεδό της

Σε μία συγκινητική πρωτοβουλία προχώρησε η Τενερίφη, θέλοντας να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του Χεσούς ντε Μιγκέλ, ο οποίος έχασε τόσο άδικα τη ζωή του κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικής αναμέτρησης.

Ο ισπανικός σύλλογος αποφάσισε να αποτίσει φόρο τιμής στον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή, τοποθετώντας μία προσωπογραφία του στη Θύρα 9 του σταδίου Heliodoro Rodriguez. Πρόκειται για το σημείο όπου οι φίλαθλοι της ομάδας είχαν δημιουργήσει ένα αυτοσχέδιο μνημείο, αφήνοντας λουλούδια και αφιερώματα στη μνήμη του αμέσως μετά την τραγική είδηση του θανάτου του.

Ο Ντε Μιγκέλ έφυγε από τη ζωή έπειτα από τη σφοδρή σύγκρουση που είχε με τον Χεσούς Οβόνο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Τενερίφης με την Ανδόρρα. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ και θλίψη στην ποδοσφαιρική κοινότητα, με τις εικόνες από το τραγικό συμβάν να συγκλονίζουν τον κόσμο του αθλήματος.

Παράλληλα, η διοίκηση της Τενερίφης έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την έμπρακτη υποστήριξη της οικογένειας του ποδοσφαιριστή, θέλοντας να σταθεί στο πλευρό των ανθρώπων του σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.

Με την τοποθέτηση της προσωπογραφίας του στο γήπεδο, ο σύλλογος θέλησε να δημιουργήσει ένα μόνιμο σημείο αναφοράς για τον Χεσούς ντε Μιγκέλ, ώστε το όνομά του να παραμείνει για πάντα συνδεδεμένο με την ιστορία και τους φιλάθλους της ομάδας.