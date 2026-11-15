Βάργκα: «Πολύ χαρούμενος που σκόραρα» (vid)

Ο Μπάρναμπας Βάργκα μίλησε για τη νίκη επί της Γεωργίας και το τέρμα που πέτυχε με το οποίο διαμόρφωσε το τελικό 2-0 υπέρ των Ούγγρων.

Ο διεθνής άσος της ΑΕΚ, που έπιασε εξαιρετική απόδοση στο χθεσινό παιχνίδι του Nations League, είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που σκόραρα, αλλά δεν ένιωσα ότι έλειψα από την ομάδα, καθώς συγκεντρώσαμε επτά βαθμούς στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια και βρισκόμαστε στη μάχη για την πρώτη θέση.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερο για ολόκληρη την ομάδα, ενώ κι εγώ είχα μια καλή κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ. Στην κεφαλιά-πάσα του Σάλαϊ, ο αμυντικός βρήκε την μπάλα, αλλά το σημαντικό είναι ότι μπήκε το γκολ. Οι οπαδοί μας ήταν φανταστικοί και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε και από εδώ».