ΑΕΚ: Ο προπονητής της Ουγγαρίας αποθέωσε τον Βιτάλις! 

Με εξαιρετικά λόγια για τον Μιλάν Βιτάλις μίλησε ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ουγγαρίας, Μάρκο Ρόσι .

Ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ, ξεκίνησε βασικός χθες απέναντι στη Γεωργία και αγωνίστηκε για 70 λεπτά έχοντας εξαιρετική απόδοση, με τον Ρόσι να τονίζει:

«Είναι κι αυτός ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς, ένας εξαιρετικός μέσος. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη θέση, ακόμη και παρά τους τραυματισμούς, έχουμε αρκετές επιλογές. Υπάρχουν πέντε-έξι ποδοσφαιριστές που θα χρησιμοποιούσα ευχαρίστως, όπως ο Ράιμουντ Τοτ, ο Άρον Τσονγκβάι και άλλοι».

Ο Βιτάλις, είχε μια γεμάτη εμφάνιση χθες στη νίκη επι των Γεωργιανών με 0-2 παίζοντας στον άξονα και τα πήγε καλά και στις δυο πλευρές του γηπέδου. Δέχτηκε ωστόσο κίτρινη κάρτα, πράγμα που σημαίνει πως θα χάσει το ματς της Τρίτης με την Β. Ιρλανδία.