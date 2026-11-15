Έγινε 200άρης ο Σλούκας με τον Παναθηναϊκό - Το μήνυμα των «πρασίνων» (pic)

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Ο Κώστας Σλούκας συμπλήρωσε 200 εμφανίσεις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο ματς κόντρα στον Κολοσσό για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο αρχηγός των «πρασίνων» έφτασε σήμερα τα 200 παιχνίδια με την πράσινη φανέλα σε όλες τις διοργανώσεις, όντας στην ομάδα από τη σεζόν 2023-24.

«Ένα σημαντικό επίτευγμα για τον αρχηγό μας. Σε ακόμα περισσότερα που θα έρθουν αρχηγέ!» αναφέρει το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στα social media.