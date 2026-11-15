Έγινε 200άρης ο Σλούκας με τον Παναθηναϊκό - Το μήνυμα των «πρασίνων» (pic)

Ο αρχηγός των «πρασίνων» έφτασε σήμερα τα 200 παιχνίδια με την πράσινη φανέλα σε όλες τις διοργανώσεις, όντας στην ομάδα από τη σεζόν 2023-24.
«Ένα σημαντικό επίτευγμα για τον αρχηγό μας. Σε ακόμα περισσότερα που θα έρθουν αρχηγέ!» αναφέρει το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στα social media.
𝟮𝟬𝟬 𝗚𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗶𝗻 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡 ☘️ A special milestone for our Captain! 💚 @kos_slou reaches the 200-game mark with Panathinaikos BC AKTOR. To many more to come, Captain! 🫡 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/lO2PcJkPXQ— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 15, 2026