Με Εμπαπέ και βαθμολογικό κίνητρο η Γαλλία, μάχη πρόκρισης στις Βρυξέλλες

Η Γαλλία υποδέχεται την Τουρκία στην τελευταία αγωνιστική του 1ου ομίλου της Α’ κατηγορίας του Nations League, με τους Γάλλους να χρειάζονται αποτέλεσμα. Στις Βρυξέλλες, το Βέλγιο θέλει μόνο νίκη απέναντι στην φορμαρισμένη Ιταλία.

Η Γαλλία μετράει 5 νίκες σε 7 παιχνίδια με την Τουρκία, ενώ τα τέσσερα τελευταία μεταξύ τους έμειναν στο Under 2,5.

Η πρώτη ήττα του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο ήρθε την Πέμπτη στο Μιλάνο, με 3-1 από την Ιταλία. Οι Γάλλοι προηγήθηκαν στο 10’, είχαν δύο δοκάρια, όμως έχασαν τον έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο και υποχώρησαν στη 2η θέση. Με ισοπαλία εξασφαλίζουν την πρόκριση, ενώ με νίκη μπορούν να διεκδικήσουν και την πρωτιά. Σημαντική η επιστροφή του Εμπαπέ, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και αναμένεται να ξεκινήσει. Η Τουρκία έχασε 2-1 από το Βέλγιο στο ντεμπούτο του Σεργκέν Γιαλτσίν, αλλά παρουσίασε καλύτερη εικόνα στο γήπεδο. Προηγήθηκε με τον Γκιουλέρ και έδειξε περισσότερη συνοχή, παρότι δέχτηκε την ανατροπή πριν από την ανάπαυλα. Ο νέος τεχνικός έχει δώσει βάρος στην αμυντική λειτουργία και προανήγγειλε πιο προσεκτική προσέγγιση, πιθανότατα με ενισχυμένο σχήμα στα μετόπισθεν. Στον πρώτο γύρο η Γαλλία είχε νικήσει 1-0 και σήμερα χρειάζεται τουλάχιστον τον βαθμό. Η Τουρκία θα προσπαθήσει να κρατήσει το σκορ σε λογικά επίπεδα. Πιθανή η νίκη του φαβορί, αλλά με περιορισμένο σκορ.

Οι Ιταλοί έχουν έξι νίκες σε 11 επίσημα ματς με το Βέλγιο, έναντι δύο των «κόκκινων διαβόλων». Στον πρώτο γύρο, πάντως, το Βέλγιο νίκησε 2-0 στην Ιταλία. Το Βέλγιο έμεινε ζωντανό με το 2-1 στην Τουρκία, ανατρέποντας το σκορ μέσα σε τρία λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Απόψε χρειάζεται μόνο νίκη για να προκριθεί, γεγονός που θα υποχρεώνει την ομάδα να πάρει περισσότερα ρίσκα όσο περνάει η ώρα. Ο Λουκάκου επιστρέφει και προσθέτει μία σημαντική λύση στην επίθεση. Η Ιταλία βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη βαθμολογική θέση, καθώς η ισοπαλία της αρκεί για να προκριθεί. Έρχεται και με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το 3-1 επί της Γαλλίας, στην τρίτη νίκη της στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του ομίλου. Η ομάδα του Μαντσίνι έδειξε αποτελεσματικότητα στην επίθεση, αλλά όχι την ίδια ασφάλεια στα μετόπισθεν. Έχει δεχτεί γκολ στα 8 τελευταία παιχνίδια της στο Nations League, ενώ τα 4 πιο πρόσφατα στη διοργάνωση ήταν G/G. Το Βέλγιο, από την πλευρά του, δεν έχει περιθώριο για διαχείριση και είναι λογικό να αφήσει χώρους αν δεν βρει νωρίς το προβάδισμα.

Η ανάγκη του Βελγίου για νίκη και η δυνατότητα της Ιταλίας να χτυπήσει στην κόντρα κάνουν το combo υπέρ των Ιταλών με το G/G να μοιάζει πιθανό.

334. ΓΑΛΛΙΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ 1&U 3,5 2,45

329. ΒΕΛΓΙΟ - ΙΤΑΛΙΑ Χ2&G 2,60

