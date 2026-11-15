ΠΑΟΚ: Οι οδηγίες Τρινκιέρι, οι «μάχες» και η ασπρόμαυρη εξέδρα στην Καρδίτσα (vid)

Η παρακάμερα της έβδομης νίκης του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα αποτυπώνει την ένταση της αναμέτρησης, τις αντιδράσεις του Αντρέα Τρινκιέρι και τη δυναμική παρουσία των φίλων του Δικεφάλου.

Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα και από την Καρδίτσα, διατηρώντας το αήττητό του στο πρωτάθλημα και φτάνοντας τις επτά διαδοχικές νίκες, σε μια αναμέτρηση που είχε ένταση, δυνατές μονομαχίες και αγωνία μέχρι τα τελευταία λεπτά.

Η παρακάμερα της ασπρόμαυρης ΚΑΕ καταγράφει όσα συνέβησαν εντός και εκτός παρκέ, με τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκιέρι προς τους παίκτες του, τις δυνατές προσωπικές μονομαχίες και τις κρίσιμες στιγμές του φινάλε να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ξεχωριστή θέση στο βίντεο έχει και ο κόσμος του ΠΑΟΚ, που ταξίδεψε στην Καρδίτσα, έδωσε δυναμικό «παρών» στις εξέδρες και στήριξε την ομάδα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, δίνοντας ασπρόμαυρο χρώμα σε ακόμη μία εκτός έδρας νίκη του Δικεφάλου.