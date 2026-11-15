Αήττητη από τον Μάρτιο του 2024 η Ισπανία, για την επιβίωση η Κροατία

Ο 3ος όμιλος της Α’ κατηγορίας του Nations League ολοκληρώνεται με τα παιχνίδια Ισπανία - Αγγλία και Κροατία - Τσεχία. Στη Μαδρίτη κρίνεται η πρωτιά, ενώ στο Όσιγιεκ οι Κροάτες θέλουν τουλάχιστον το «Χ» για να αποφύγουν την τελευταία θέση.

Η Ισπανία μετράει τέσσερις νίκες στα έξι τελευταία με την Αγγλία, ενώ τα πέντε πιο πρόσφατα μεταξύ τους έληξαν G/G και Over 2,5.

Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε έκανε το 5 στα 5 στον όμιλο με το 2-0 στην Πράγα απέναντι στην Τσεχία και παραμένει αήττητη εδώ και 43 παιχνίδια, με απολογισμό 34 νίκες και 9 ισοπαλίες. Δεν εντυπωσίασε την Πέμπτη, αλλά είχε τον έλεγχο στις κρίσιμες στιγμές και βρήκε τα γκολ που χρειαζόταν.

Τερματίζει πρώτη ακόμη και με ισοπαλία, ενώ έχει διαθέσιμους ξανά τους Γιαμάλ και Ογιαρθάμπαλ, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν στο προηγούμενο παιχνίδι της. Η Αγγλία νίκησε 2-1 την Κροατία στο «Γουέμπλεϊ», με τον Χάρι Κέιν να σημειώνει το νικητήριο γκολ και να φτάνει τις 126 συμμετοχές με το εθνόσημο. Οι Άγγλοι έχουν ήδη προκριθεί, χρειάζονται όμως μόνο νίκη για να πάρουν την πρώτη θέση. Στον πρώτο γύρο προηγήθηκαν 2-1 και έχασαν πέναλτι για το 3-1, πριν η Ισπανία ανατρέψει το σκορ και νικήσει με 3-2. Οι δύο ομάδες έχουν επιθετική ποιότητα, αλλά η Ισπανία παίζει για δύο αποτελέσματα και η ισοπαλία προσφέρεται σε υψηλή απόδοση.

Η Κροατία είναι αήττητη σε επτά παιχνίδια της με την Τσεχία, με απολογισμό τρεις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. Στον πρώτο γύρο νίκησε με 2-1. Οι Κροάτες έδειξαν βελτιωμένοι στο Λονδίνο, παρότι έχασαν με 2-1 από την Αγγλία και τώρα τους αρκεί η ισοπαλία για να κρατήσουν την 3η θέση. Ο Πέρισιτς επιστρέφει, ενώ η ομάδα έχει σκοράρει και στα πέντε παιχνίδια του ομίλου. Τα 4/5 ήταν G/G και Over 2,5, στοιχείο που δείχνει ότι η άμυνα παραμένει ευάλωτη. Η Τσεχία έχασε 2-0 από την Ισπανία και έμεινε χωρίς βαθμό μετά από πέντε αγωνιστικές. Συνολικά έχει απολογισμό 0-1-7 στα οκτώ τελευταία παιχνίδια της και χρειάζεται αποκλειστικά νίκη στο Όσιγιεκ. Η διαφορά ποιότητας είναι υπέρ της Κροατίας, που διαθέτει περισσότερη εμπειρία και περισσότερες λύσεις σε όλες τις γραμμές. Η Τσεχία δεν πείθει ούτε μετά την αλλαγή προπονητή, όμως είναι υποχρεωμένη να ρισκάρει όσο περνά η ώρα. Τα 6/7 τελευταία μεταξύ τους είχαν G/G, ενώ οι Τσέχοι έχουν δεχτεί τουλάχιστον δύο γκολ και στις πέντε ήττες τους στον όμιλο.

Η πιο ποιοτική Κροατία μπορεί να νικήσει μια Τσεχία που είναι υποχρεωμένη να ρισκάρει. Πιθανό να σκοράρει, αλλά δύσκολα θα σταματήσει τους γηπεδούχους από την επιστροφή στις νίκες.

335. ΙΣΠΑΝΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ Χ 4,00

336. ΚΡΟΑΤΙΑ - ΤΣΕΧΙΑ 1&G 3,05

