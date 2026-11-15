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Η Athens Kallithea παρότι έχασε πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε με τον Μανιά, είδε τον Καραμπέρη με ένα φοβερό φάουλ να ισοφαρίζει στο τελικό 1-1 για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Στο γήπεδο της Καλαμαριάς ο τοπικός Απόλλων μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες, υποδέχτηκε την πολύ φορμαρισμένη Athens Kallithea του Βαγγέλη Μόρα.

Η Καλλιθέα μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, αναζητώντας από νωρίς το γκολ που θα της έδινε το προβάδισμα. Μάλιστα, στο 14ο λεπτό κέρδισε πέναλτι, έπειτα από ανατροπή του Ρόμο μέσα στην περιοχή, ωστόσο ο Μανιάς δεν κατάφερε να ευστοχήσει από την άσπρη βούλα.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 28' έφτασαν ξανά κοντά στο γκολ. Ο Προβυδάκης έβγαλε τη σέντρα, ο Ρόμο έστρωσε στον Μανιά, όμως η προσπάθεια του τελευταίου σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι.

Η υπεροχή της Καλλιθέας καρποφόρησε τελικά στο 33ο λεπτό. Έπειτα από εκτέλεση φάουλ και πρώτη κεφαλιά του Μανιά, ο Μπαουτίστα εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Λίγο πριν την ανάπαυλα, στο 45+1', ο Μανιάς στάθηκε ξανά άτυχος, καθώς η κεφαλιά του κατέληξε στο δοκάρι για δεύτερη φορά.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να βρουν την απάντηση στο 73ο λεπτό, όταν ο Καραμπέρης με εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ διαμόρφωσε το 1-1, που έμελλε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Απόλλων Καλαμαριάς (Μιλίνκοβιτς): Κυρίτσης, Μανωλάκης, Αθανασίου, Πέρεζ, Ντιαλόσι, Πιαστόπουλος, Καρπόφ (46′ Κυριακίδης), Τομάζ (46′ Άτσκα), Προύντζος (81′ Γανόπουλος), Ντιόπ (46′ Καραμπέρης), Βοριαζίδης (70′ Λέο).

Athens Kallithea (Μόρας): Καστράτι, Κοσίδης, Μλάντεν, Χουχούμης (46′ Ματίγιεβιτς), Αναστασίου (79′ Φροσύνης), Προβυδάκης, Τζανδάρης, Μπαουτίστα (79′ Φαϊτάκης), Κουρφαλίδης (63′ Βάρκας), Μανιάς (63′ Τσιριγώτης), Ρομό