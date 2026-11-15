Επίσημο: Επέστρεψε στην Ρεάλ Μαδρίτης ο Εντιαγέ

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Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την επιστροφή του Έλι Εντιαγέ στον σύλλογο, καθώς διέκοψε τον δανεισμό του στην Μπανταλόνα.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ εδώ και λίγες μέρες είχε κάνει γνωστό πως η Ρεάλ Μαδρίτης εξέταζε το ενδεχόμενο να διακόψει τον δανεισμό του Έλι Εντιαγέ στην Μπανταλόνα.

Τελικά, οι δυο ομάδες συμφώνησαν και έτσι ο 22χρονος επέστρεψε στη «Βασίλισσα» και θα τεθεί από εδώ και πέρα στην διάθεση του Ισπανού προπονητή.

Με την Μπανταλόνα σε οκτώ ματς στην ACB μέτρησε 8 πόντους, 4 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ σε 20,8 λεπτά στο παρκέ και σε τρεις αγώνες και 16 λεπτά στο Basketball Champions League είχε 5,3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.