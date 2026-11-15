Ομπράντοβιτς: «Δεν θα σχολιάσω τα τελευταία πέντε λεπτά…» - Ξεχώρισε Ρογκαβόπουλο, Καλαϊτζάκη και Σλούκα

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου ξεχώρισε τους Ρογκαβόπουλο, Καλαϊτζάκη και Σλούκα, ενώ δεν θέλησε να σχολιάσει τα τελευταία πέντε λεπτά του αγώνα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

«Δεν νομίζω ότι είναι κάτι ξεχωριστό αν πω ότι δεν είναι εύκολο να παίξουμε τώρα μετά το ματς της Παρασκευής. Είμαι χαρούμενος με τον τρόπο που παίξαμε για 35 απέναντι σε μια ομάδα που είναι πολύ καλά προπονημένη και ξέρει να παίζει. Μοιράζουν καλά την μπάλα και ειδικά για αυτό είμαι χαρούμενος για τον τρόπο που παίξαμε για 35 λεπτά. Για τα τελευταία πέντε λεπτά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνω κάποιο σχόλιο.

Είναι σημαντικό ότι ο Ρογκαβόπουλος μετά από τόσες μέρες αγωνίστηκε. Βλέπω τα στατιστικά και έπαιξε τα περισσότερα λεπτά. Για εμένα, ως προπονητής, είναι ξεχωριστό να βλέπω πως παλεύουν οι παίκτες μου. Είμαι χαρούμενος για αυτόν. Εκτός από τα τελευταία πέντε λεπτά. Θέλω να ξεχωρίσω την άμυνα του Καλαϊτζάκη. Πολύ ξεχωριστή. Είμαι πολύ χαρούμενος μαζί του.

Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Σλούκας επέστρεψε. Είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα. Είχε επτά ασίστ. Όταν είναι στο παρκέ μας δίνει έξτρα ποιότητα.

Προσπαθώ να μοιράσω τον χρόνο. Αύριο μετά την προπόνηση έχουμε ταξίδι για την Μπολόνια, παίζουμε την Τρίτη, μετά πάμε Λιθουανία, μετά εδώ το Σάββατο για το πρωτάθλημα. Θα προσπαθήσουμε να μοιράσουμε τον χρόνο».