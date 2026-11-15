Λυκογιάννης: «Κυριαρχήσαμε στην τέταρτη περίοδο - Αν ήμασταν εύστοχοι στα ξεκάθαρα σουτ...»

Μετά την ήττα του Κολοσσού Ρόδου από τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Άρης Λυκογιάννης τόνισε πως η ομάδα του κυριάρχησε στην τέταρτη περίοδο του αγώνα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη νίκη και καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της σεζόν. Αντιμετωπίσαμε αρκετά θέματα. Πρώτα από όλα ενεργειακά γιατί είχαμε ένα περιορισμένο ροτέισον λόγω των απουσιών του Καράμπελα και του Χάρις. Ήμασταν σε μια κακή επιθετικά μέρα, δημιουργήσαμε πολύ καλές προϋποθέσεις και παιδιά που σουτάρουν με πολύ καλά ποσοστά στην λίγκα ήταν υπερβολικά άστοχοι. Θεωρώ αν ήμασταν εύστοχοι στα ξεκάθαρα σουτ που είχαμε θα είχε λίγο περισσότερο ενδιαφέρον το παιχνίδι και θα βάζαμε μεγαλύτερες δυσκολίες στον Παναθηναϊκό.

Αμυντικά ήμασταν συνεπείς, τηρήσαμε το πλάνο. Είχαμε μια πολύ καλή τέταρτη περίοδο, η οποία μας έδωσε την δυνατότητα να μειώσουμε την διαφορά και να κυριαρχήσουμε. Έχουμε κερδίσει σχεδόν με double score. Αυτή ήταν η εικόνα του παιχνιδιού, προχωράμε για το επόμενο παιχνίδι την Τετάρτη στην Ευρώπη».