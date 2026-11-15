 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Under 13: Ο Μαρκουλάκης στις θέσεις 5-8 σε απλό και διπλό μικτό

Η πετυχημένη αγωνιστική παρουσία της ελληνικής επιτραπέζιας αντισφαίρισης στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Under 13 έκλεισε το πρωί (15/11) με τις θέσεις 5-8 του Θεοφάνη-Φρίξου Μαρκουλάκη στο απλό και το διπλό μικτό. Στο διπλό με συμπαίκτρια την Ιταλίδα Σερένα Ροσάτι.

Ο 13χρονος Χανιώτης τα έδωσε όλα σε διαδοχικούς προημιτελικούς για να μπει στα μετάλλια, ώσπου έχασε από εξίσου καλούς αθλητές. Σε μία μεγάλη, μία πρωτόγνωρη για τη χώρα μας διάκριση στον θεσμό, πλησίασε περισσότερο στο απλό παμπαίδων όταν απέκτησε προβάδισμα και τελικά λύγισε σε συναρπαστικό αγώνα με αθλητή από την παραδοσιακά δυνατή Ουγγαρία.

Τα σημερινά αποτελέσματα όμως, σε καμιά περίπτωση δεν φέρνουν λύπη και πρέπει να γίνουν εφόδιο για τη συνέχεια. Ο Μαρκουλάκης πέτυχε τους στόχους του και σηματοδότησε την καλύτερη πορεία Έλληνα αθλητή στα λίγα χρόνια ζωής αυτού του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Με τη διεκδίκηση μεταλλίων συμπλήρωσε ιδανικά στο παραγωγικό 2026 τους δύο βαλκανικούς τίτλους στην ίδια κατηγορία, όπως και επιτυχίες του σε διεθνή τουρνουά. Ο αθλητής του Μιχάλη Αγγελίδη βρίσκεται στην ευρωπαϊκή ελίτ της ηλικίας του και με την κατάλληλη δουλειά μπορεί να διεκδικήσει ξανά στο κοντινό μέλλον μετάλλια σε κορυφαίες διοργανώσεις.

Το μήνυμα από το Νεβσεχίρ της Τουρκίας είναι γενικά ενθαρρυντικό για την ελληνική αποστολή. Αρχικά κατετάγη 14η στο μικτό ομαδικό και υλοποίησε τον στόχο της καλύτερης θέσης της στην ιστορία του πρωταθλήματος. Στα ατομικά αγωνίσματα υπήρξε, πέρα από την πορεία του Μαρκουλάκη, το πλασάρισμα του Νίκου Αλεξίδη και της Κλειώς Μαδέση στις θέσεις 17-32 του διπλού μικτού, η αντίστοιχη θέση του πρώτου στο απλό παμπαίδων, ακόμα και οι θέσεις 9-16 στα B Finals για τον πρωτοεμφανιζόμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο Γιάννη Στογιάννη, ενώ σε όλο το 5νθήμερο καταγράφηκαν ουκ ολίγα αξιοσημείωτα αποτελέσματα σε ατομικό επίπεδο. Στην Καππαδοκία αποκόμισαν επίσης πολύτιμη εμπειρία η Αργυρώ Κουτρουμπά και η Κατερίνα-Φωτεινή Παπαλέξη και στους υπεύθυνους σωματειακούς προπονητές ήταν και ο Κώστας Μαδέσης.

Στο απλό αγοριών ο Μαρκουλάκης (νούμερο 10 στα seeding) προερχόταν από το απόλυτο σε πέντε ματς και στην 8άδα αντιμετώπισε τον Μπάλιντ Γκίλιζ (νούμερο 15), που προχώρησε με τον ίδιο ακριβώς απολογισμό. Από το «τηλεοπτικό» τραπέζι 1 πρόσφεραν συγκλονιστικό και θεαματικό αγώνα όπου ο Ούγγρος επικράτησε στις λεπτομέρειες με 3-1 σετ.

Ο «χρυσός» Βαλκανιονίκης του αγωνίσματος απέκτησε πλεονέκτημα όταν προηγήθηκε 1-0 στα σετ και 5-1 στους πόντους. Δέχτηκε όμως, την ισοφάριση στην παράταση κι αυτό αποδείχτηκε κρίσιμο στην εξέλιξη του προημιτελικού.

Στο 1ο σετ ο πρωταθλητής μας αξιοποίησε προβάδισμα με 5-2 και αργότερα με 8-4 έχοντας σταθερότητα σε κοντρόλ και επίθεση. Μπήκε με τον ίδιο πολύ καλό ρυθμό και στο 2ο σετ και βρέθηκε στο +4, αλλά ίσως από ενθουσιασμό έχασε κάπου εκεί την καλή συγκέντρωση και δέχτηκε σερί πόντων. Αφού πήρε και τάιμ άουτ ισορρόπησε γρήγορα και όλα κρίθηκαν στην παράταση όπου δυστυχώς χάθηκαν τέσσερα σετ πόιντς.

Με επιθέσεις κι από τις δύο πλευρές και πιεστικό σερβίς ο Ούγγρος προηγήθηκε 6-4 στο 3ο σετ. Ο Μαρκουλάκης ισοφάρισε στα σερβίς του, όμως ο Γκίλιζ, που είχε ανέβει και ψυχολογικά, πήρε όλους τους επόμενους πόντους και το προβάδισμα.

Συναρπαστικό ήταν και το φινάλε. Στο 4ο σετ ο αντίπαλος πέρασε τα σπιν για το 6-3 και μετά το 10-6, αλλά με πείσμα και αποφασιστικότητα ο Μαρκουλάκης μείωσε σε 10-8 «υποχρεώνοντας» την άλλη πλευρά να πάρει τάιμ άουτ. Στην επαναφορά έκανε το 10-9, αλλά σε δύσκολη μπάλα στον επόμενο πόντο βρήκε «αέρα» στο forehand σπιν για να κριθεί το ματς (11-6, 14-16, 6-11, 9-11).

Πιο νωρίς το πρωί ο ιδιαίτερα ταλαντούχος αθλητής πάλεψε για το ευρωπαϊκό μετάλλιο και στο διπλό μικτό. Με τη Σερένα Ροσάτι είχαν προχωρήσει με τρεις νίκες στο ταμπλό (νούμερο 8 στα seeding) και στα προημιτελικά ήξεραν ότι αναλάμβαναν την πιο δύσκολη αποστολή απέναντι στο 3ο φαβορί, τους Λάντιμιρ Μαγιόροφ/Βου Μισέλ (Ισπανία/Ελβετία). Έκαναν μεγάλη προσπάθεια να πάνε κόντρα στα προγνωστικά, μπορούσαν να πάρουν το 1ο σετ και τελικά έχασαν 3-0 και υπολογίζονται στην 5η θέση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Under 13.

Το ελληνοϊταλικό δίδυμο μπήκε πολύ καλά στο ματς κι αποκτούσε προβάδισμα. Στο 6-5 δέχτηκε σερί πέντε πόντων για το 6-10, ωστόσο αντέδρασε ψύχραιμα κι έφτασε στην ισοφάριση. Το 0-1 έγινε στην παράταση και στο 2ο σετ οι Μαγιόροφ/Βου ξέφυγαν άμεσα με 6-0 για να μην απειληθούν. Είχαν ανεβάσει την απόδοσή τους, όμως κι εκεί ο Μαρκουλάκης και η Ροσάτι βρήκαν παιχνίδι. Στο 8-3 μείωσαν στον πόντο (8-7) και η άλλη πλευρά έκανε χρήση του τάιμ άουτ. Στην επιστροφή δεν μπήκαν τα κρίσιμα χτυπήματα και γράφτηκε το τελικό σκορ (10-12, 3-11, 8-11). Να προστεθεί ότι ο Μαγιόροφ και η Βου κατέκτησαν πέρσι το χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο στο απλό παμπαίδων και παγκορασίδων αντίστοιχα και ο Ισπανός κυνηγά και σήμερα την ίδια επιτυχία.

# Η Ρωσία αναδείχτηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο μικτό ομαδικό. Στον τελικό, που έγινε το βράδυ του Σαββάτου επιβλήθηκε της Ουκρανίας με 3-0. Στο εναρκτήριο διπλό μικτό οι Ελισέι Κλότσικο/Ολέσια Ιλίνα νίκησαν τους Νταβίντ Ντρόμποφ/Ολεξάντρα Μπαχάτκο με 3-0 σετ. Ακολούθως η Βικτόρια Ριμπαλτσένκο κατέβαλλε τη Λίντία Σιγιάν με 3-0 σετ και ο Μιχαήλ Κιρίλοφ τον Μαρκ Βορονόι με 3-1 σετ. Η Γαλλία και η Γερμανία πήραν το χάλκινο μετάλλιο.