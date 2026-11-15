Με «διπλό» και πρωταγωνιστή τον πρώην «ασπρόμαυρο» Άλεν η Μανρέσα πριν τον ΠΑΟΚ

Η Μανρέσα επικράτησε εκτός έδρας της Γέιδα με 98-92, έχοντας σε εξαιρετική ημέρα τον Τίμι Άλεν, που την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ.

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στο ισπανικό πρωτάθλημα πανηγύρισε η Μανρέσα, επικρατώντας εκτός έδρας της Γέιδα με 98-92, λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ για το EuroCup.

Η ομάδα του Ντιέγκο Οκάμπο μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, προηγήθηκε με 32-25 στο πρώτο δεκάλεπτο και πήγε στα αποδυτήρια με διαφορά οκτώ πόντων (54-46). Η Γέιδα προσπάθησε να επιστρέψει στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμά τους και έφτασαν στη νίκη, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 2-6.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Μανρέσα ήταν ο Τίμι Άλεν, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους. Ο Αμερικανός φόργουορντ, που την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ, επέστρεψε στη δράση μετά τον τραυματισμό του και έδειξε πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση ενόψει της νέας συνάντησής του με τον Δικέφαλο.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Τζέι Ντι Νοτέι, που πρόσθεσε 15 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ η Μανρέσα ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 13/27 τρίποντα (48,1%).

Πλέον, η ισπανική ομάδα στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση της Τετάρτης (18/11), όταν θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ, με τον Άλεν να τίθεται ξανά αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 25-32, 46-54, 71-77, 92-98.