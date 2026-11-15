Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Παναθηναϊκού στους Νέους Επιβάτες με 3-1 και έμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή, παίρνοντας μικρή απόσταση από τους διώκτες του.

Μία ακόμη μεγάλη νίκη στον δρόμο για το back to back πέτυχε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε του Παναθηναϊκού στους Νέους Επιβάτες με 3-1, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Women's Football League.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τον Δικέφαλο ο οποίος στο πρώτο τέταρτο ευτύχησε να προηγηθεί στο σκορ, αφού οι ασπρόμαυρες κέρδισαν πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε η Γκατσανίτσα για το 1-0. Η αντίδραση των πράσινων ήρθε σχετικά άμεσα, αφού στο 29ο λεπτό η Σιαφαρίκα με ένα φανταστικό σουτ νίκησε την Γρηγοριάδου και ισοφάρισε σε 1-1, σκορ με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ πήρε ξανά τα ηνία του αγώνα, αφού η Αντρέεφσκα εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική σέντρα της Γιαννακά και με το κεφάλι έκανε το 2-1, ενώ η ίδια παίκτρια «χτύπησε» ξανά στο 72', αφού η μπάλα έφτασε στα πόδια της μετά από κόρνερ και εκτέλεσε σωστά για το τελικό 3-1.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ έμεινε στην κορυφή με 7Χ7 και 21 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός στους 15 με ένα παιχνίδι λιγότερο.