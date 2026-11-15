ΑΕΚ: Επιστρέφει με σφίξιμο από την Φινλανδία ο Κάιρινεν - Ποια τα δεδομένα 

Με πρόβλημα επιστρέφει στην Ελλάδα ο Κάαν Κάιρινεν ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο ματς με την Αλβανία ενώ δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε στο αποψινό Φινλανδία-Σαν Μαρίνο.

Ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ, όπως έγινε γνωστό από την φινλανδική Ομοσπονδία, τέθηκε νοκ-άουτ με πρόβλημα τραυματισμού και αναμένεται πλέον η επιστροφή του στην Ελλάδα, για να διαπιστωθεί η ακριβής κατάσταση του.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, ο Κάιρινεν, ένιωσε ένα σφίξιμο τις προηγούμενες ημέρες ενώ είχε ταξιδέψει στο αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα και προετοιμαζόταν για το ματς στα Τίρανα. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν έπαιξε με την Αλβανία, ενώ οπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, δεν θα μπορούσε να είναι και διαθέσιμος για το σημερινό ματς στο Ελσίνσκι με το Σαν Μαρίνο.

Πλέον ο μέσος της ΑΕΚ, αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς αντιμετωπίζει. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό αλλά σε κάθε περίπτωση, θα χρειαστεί να εξεταστεί από το κιτρινόμαυρο ιατρικό τιμ.