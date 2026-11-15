Μπαρτσελόνα: Τέσσερις προτάσεις έως 100 εκατ. ευρώ για τον Φερμίν Λόπεθ

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Στο μεταγραφικό στόχαστρο τεσσάρων ομάδων της Premier League βρίσκεται ο Φερμίν Λόπεθ, με τις προτάσεις προς την Μπαρτσελόνα να φτάνουν πλέον τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αποκαλύπτει η ισπανική SPORT, οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Ισπανού μέσου, με αποκορύφωμα την πρόσφατη παρουσία του απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον από την Αγγλία.

Η Τσέλσι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εμφανίζονται ως οι δύο ομάδες που έχουν κινηθεί πιο δυναμικά για την απόκτησή του, ενώ ακόμη δύο σύλλογοι της Premier League έχουν καταθέσει προτάσεις, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα ονόματά τους.

Το περασμένο καλοκαίρι, η Τσέλσι είχε προσφέρει 70 εκατομμύρια ευρώ, με την Μπαρτσελόνα και τον Ντέκο να μην μπαίνουν καν στη διαδικασία να απαντήσουν, θεωρώντας το ποσό ανεπαρκές.

Παρά τις νέες προτάσεις, ο Φερμίν δεν δείχνει διατεθειμένος να αποχωρήσει από τη Βαρκελώνη, καθώς επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα».

Από την πλευρά της, η διοίκηση της Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται για νέο κύκλο συζητήσεων με τους εκπροσώπους του, προκειμένου να αναπροσαρμόσει τις οικονομικές απολαβές του.

Ο Ισπανός μέσος υπέγραψε νέο συμβόλαιο τον Ιανουάριο του 2026, με διάρκεια έως το 2031 και ρήτρα αποδέσμευσης 500 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο η αγωνιστική του εξέλιξη φαίνεται πως έχει ήδη ξεπεράσει τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας.