Μπαρτσελόνα: Νοκ άουτ για τρεις εβδομάδες ο Γκίμπσον, επιστρέφει ο Νούνιεθ

Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα στην Μπαρτσελόνα. Ο Μο Γκίμπσον υπέστη θλάση στην αριστερή κοιλιακή χώρα, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες, όπως ενημέρωσαν οι Μπλαουγκράνα.
Αντίθετα, θετικά είναι τα νέα για τον Χουάν Νούνιεθ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και έλαβε την απαραίτητη ιατρική έγκριση για την επιστροφή του, με τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς να τον έχει ξανά στη διάθεσή του.
[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂] 𝐌𝐨 𝐆𝐢𝐛𝐬𝐨𝐧 té una lesió fibril·lar de la musculatura de la paret abdominal esquerra, soferta en el Panathinaikos-Barça. El temps de recuperació previst és d’unes tres semanes. 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐍𝐮́𝐧̃𝐞𝐳 ha rebut l’alta mèdica i entra a la convocatòria per disputar el Barça-Monbus Obradoiro d’aquesta tarda (17.00 hores).— Barça Basket (@FCBbasket) November 15, 2026