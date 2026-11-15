Μπαρτσελόνα: Νοκ άουτ για τρεις εβδομάδες ο Γκίμπσον, επιστρέφει ο Νούνιεθ

Πλήγμα για την Μπαρτσελόνα, καθώς ο Μο Γκίμπσον αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες. Επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ο Χουάν Νούνιεθ.

Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα στην Μπαρτσελόνα. Ο Μο Γκίμπσον υπέστη θλάση στην αριστερή κοιλιακή χώρα, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες, όπως ενημέρωσαν οι Μπλαουγκράνα.

Αντίθετα, θετικά είναι τα νέα για τον Χουάν Νούνιεθ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και έλαβε την απαραίτητη ιατρική έγκριση για την επιστροφή του, με τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς να τον έχει ξανά στη διάθεσή του.