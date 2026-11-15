Γιοβάνοβιτς: «Έχουμε τον εγωισμό για να αντιδράσουμε - Όταν δημιουργείς προσδοκίες να είσαι έτοιμος για τις συνέπειες»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για την αντίδραση που οφείλει να δείξει η Εθνική μετά το ματς στο Άμστερνταμ, ενώ αποκάλυψε πως ο Δημήτρης Κουρμπέλης είναι «νοκ άουτ» από το αυριανό ματς. Αποστολή στον Βόλο.

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε ενόψει του αυριανού (16/11 21:45) αγώνα της Γαλανόλευκης με τη Σερβία, σχολιάζοντας την απουσία του Δημήτρη Κουρμπέλη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Η Σερβία δεν έχει βαθμούς ενώ θα μπορούσε να έχει. Σε όλα τα ματς, εκτός από ένα με τη Γερμανία, είχε τις στιγμές της. Έχει εμπειρία ως ομάδα. Έχει στόχο το αυριανό ματς. Μέσα από τα πλέι οφ να μείνει στην κατηγορία. Είναι ένα ματς που και οι δύο ομάδες έχουν ως στόχο για διαφορετικούς λόγους. Δύσκολο και για εμάς, στα τελευταία παιχνίδια είναι πιο οργανωμένοι, με έμπειρους παίκτες.

Πάντα έχω τρομερές αναμνήσεις από τον Βόλο, από τη νίκη Βόλου ξεκίνησα, ξέρω θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Ξέρω πως θα μας στηρίξει ο κόσμος, Ελπίζω να ανταποκριθούμε και να φύγουμε ικανοποιημένοι από την ήττα.

Εσωτερικά ξέρω μόνο εγώ τι σκέφτομαι. Πρέπει αν το αντιμετωπίζουμε γρήγορα, δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χρόνος ανάμεσα στα ματς. Δύσκολο συναισθηματικά για όλους, επαγγελματικά όμως είναι κάτι που είμαστε συνηθισμένοι. Πρέπει να υπάρχει συσπείρωση στα προβλήματα, εκεί γίνονται καλύτερες οι αξίες της ομάδας, περισσότερο από τις καλές στιγμές. Τα παιδιά έχουν υπερβάλλει τον εαυτό τους. Είμαστε σε ευχάριστη θέση, αύριο μπορεί να μην εξαρτώνται όλα από εμάς, αλλά διεκδικούμε την πρόκριση. Μέσα στο επάγγελμα μας χαρακτηρίζει να κινούμαστε σε αυτές τις καταστάσεις.

Θα ήθελα να πω αύριο θα έχουμε έναν ενδιαφέρον αγώνα. Και οι δυο ομάδες έχουν λόγους για ένα καλό ματς. Εμείς ζητάμε μία ευκαιρία για να πάρουμε τους βαθμούς που θέλουμε. Δεν αξίζει της Σερβίας να μην έχει βαθμούς. Θα μπορούσε να έχει μία καλή θέση.

Όχι δεν σκέφτομαι ακόμη τo Euro, είναι σημαντικό να είμαστε σε προνομιούχα θέση. Όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία με τις ομάδες αυτές που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, δεν έχεις χρόνο να σκέφτεσαι την κλήρωση. Έπρεπε να είμαστε καλά εδώ γιατί είναι η πρώτη μας παρουσία. Αυτή τη στιγμή, αυτός είναι ο στόχος. Σίγουρα ο στόχος είναι η επιστροφή σε μεγάλη διοργάνωση. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όποιον όμιλο και αν παίζουμε. Μαθαίνεις πολλά πράγματα από αυτά τα ματς.

Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να δεχθώ τον ρόλο του φαβορί. Η Σερβία έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς. Έχει δύο παρουσίες σε παγκόσμια. Αξίζει να έχει περισσότερους βαθμούς. Δεν είναι εύκολο όταν υπάρχουν αλλαγές, χρειάζεται κανείς χρόνο. Εμείς δεν έχουμε υπομονή. Δεν είναι εύκολο, οι προσμονές είναι μεγάλες. Είμαστε σε καλύτερη θέση, όσον αφορά τους στόχους.

Σίγουρα αυτές οι δύο μέρες είναι δύσκολες. Για όλους τους φίλους της Εθνικής. Ήταν μία μεγάλη ήττα και δεν το περιμέναμε, πρέπει να ζήσουμε με αυτό και να αντέξουμε. Όπως και στα υπόλοιπα ματς, σε όλες τις διοργανώσεις, τα δύο χρόνια που είμαι εδώ και εκτός έδρας, είχαμε στήριξη μεγάλη. Είναι εποχές που η Εθνική που εκτός της ήττας, ο κόσμος ενδιαφέρεται πολύ, μας ακολούθησε παντού. Πιστεύω θα μας στηρίξει και αύριο. Όταν δημιουργείς προσδοκίες πρέπει να είσαι έτοιμος αι . Ωραίο να έχεις τις ευκαιρίες με αυτά τα ματς να ικανοποιήσεις όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο.

Έχουμε εγωισμό κατάλληλο για να αντιδράσουμε. Παιδιά που βοηθούν την Εθνική και υπερβάλλουν τον εαυτό τους. Μας πλήγωσε το ματς. Ο εγωισμός λειτουργεί πολύ περισσότερο και πρέπει να δείξουμε για ποιον λόγο βρισκόμαστε εδώ και να δούμε που μπορούμε να φτάσουμε. Ενδεχομένως να φτάσουμε εκεί που πρέπει. Οι ποδοσφαιριστές περιμένουν τι

Ο Κουρμπέλης αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις. Έχει ακόμη ενοχλήσεις, όχι σε κάτι μεγάλο. Δεν θα είναι διαθέσιμος. Θα έχουμε επιστροφές του Σάλιακα και του Ζαφείρη. Λίγη κούραση μόνο από το ματς».