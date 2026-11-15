Μασούρας: «Όταν έρχονται οι δύσκολες στιγμές, ξέρουμε τι να κάνουμε»

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μασούρα λίγες ώρες πριν το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με τη Σερβία (16/11 21:45) στον Βόλο.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν το τελευταίο παιχνίδι της «Γαλανόλευκης» στο φετινό Nations League, ο διεθνής εξτρέμ εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές, μιλώντας μεταξύ άλλων για την αντίδραση μετά την βαριά ήττα στο Άμστερνταμ, αλλά και τις συζητήσεις που υπήρχαν στα αποδυτήρια τις τελευταίες ώρες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μασούρας:

«Φυσιολογικό να υπάρχει μια δυσκολία να αντιμετωπίσεις μια οδυνηρή ήττα. Όλα τα παιδιά έχουν αντιμετωπίσει τέτοια, είναι επαγγελματίες. Έχουμε μάθει να ισορροπούμε. Όταν έρχονται οι δύσκολες στιγμές ξέρουμε τι να κάνουμε. Θα κάνουμε τα πάντα για να επιστρέψουμε από αυτό.

Νομίζω πως το σημαντικό διάστημα από την ήττα πέρασε. Έπεσε η σκόνη και πέρασαν οι ώρες, στην αρχή ήταν έντονα τα συναισθήματα και πιο δύσκολο. Στην αρχή σκέφτεσαι τι έκανες και πως μπορείς περισσότερο να βοηθήσεις. Όταν περνάνε οι ώρες και μαζευόμαστε επικρατεί η λογική και γινόμαστε πιο δυνατοί. Έτσι έγινε. Σκεφτόμαστε όπως πάντα, τονίζουμε ξανά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, διεκδικούμε την είσοδο στις 8 καλύτερες ομάδες. Δεν είναι κάτι απλό. Πετύχαμε ήδη τον στόχο της 3ης θέσης, ακόμη διεκδικούμε το παραπάνω και δεν θα αφήσουμε την ευκαιρία να φύγει.

Φυσιολογικό να έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις. Αυτό που μένει στο τέλος και αυτό που έχουμε καταλάβει όλα τα παιδιά, θα μπορούσε να μην είναι τόσο σκληρό το μάθημα. Αυτό που μένει είναι ο στόχος που έχουμε μπροστά μας, εμείς φτάσαμε εδώ, δεν μας χαρίστηκε, δεν θα αφήσουμε την ευκαιρία».