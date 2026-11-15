Πουέρτα: «Δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλος σύλλογος είναι ο Ολυμπιακός»

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Ο Γκουστάβο Πουέρτα μίλησε στα ΜΜΕ της Κολομβίας για την παρουσία του στον Ολυμπιακό, την πορεία των «ερυθρόλευκων» και τον ηγετικό ρόλο που έχει αποκτήσει στην εθνική ομάδα της χώρας του.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα διανύει μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο στην καριέρα του, με τις εμφανίσεις του στον Ολυμπιακό να του επιτρέπουν να διατηρεί τη θέση του στις επιλογές του Νέστορ Λορένσο για την εθνική Κολομβίας.

Ο 23χρονος μέσος, μιλώντας στα Μέσα της πατρίδας του κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης της εθνικής ομάδας, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια στον Ολυμπιακό, τονίζοντας το μέγεθος του συλλόγου και την ικανοποίησή του από την παρουσία του στην Ελλάδα.

«Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Όταν μιλάμε για τον Ολυμπιακό, μερικές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλος είναι. Είμαι πολύ χαρούμενος για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, τόσο προσωπικά όσο και ως ομάδα».

Στη συνέχεια στάθηκε στην αγωνιστική πορεία των «ερυθρόλευκων», συνδέοντας τις εμφανίσεις του με την παρουσία του στην εθνική Κολομβίας.

«Τα πηγαίνουμε καλά τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη. Προσπαθώ πάντα να αγωνίζομαι, να διατηρώ το επίπεδό μου, ώστε να μπορώ να βρίσκομαι εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έχω κερδίσει τον ρόλο του ηγέτη»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τοποθετήσεις του για την εθνική ομάδα, καθώς ο Πουέρτα θεωρεί πως η εμπειρία που έχει αποκτήσει του επιτρέπει πλέον να αναλαμβάνει περισσότερες ευθύνες.

«Πιστεύω ότι με τον χρόνο και τις κλήσεις έχω κερδίσει τον χαρακτηρισμό του ηγέτη, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Έχω λίγο περισσότερη εμπειρία εδώ, σε σχέση με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που έρχονται στην ομάδα».

Ο Κολομβιανός μέσος εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του για την εμπιστοσύνη του ομοσπονδιακού προπονητή, αλλά και τη διάθεσή του να στηρίξει τους νεότερους συμπαίκτες του.

«Είναι τιμή για μένα που ο προπονητής το είπε αυτό. Ελπίζω να συνεχίσω να κάνω καλά πράγματα και να βοηθάω όλους όσοι έρχονται μετά από εμένα».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη σημασία της παρουσίας του στην εθνική Κολομβίας:

«Για μένα είναι πάντα τιμή να φοράω τη φανέλα της χώρας μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και μπορώ να εκπροσωπώ την πατρίδα μου».

Οι δηλώσεις του Πουέρτα αποτυπώνουν την αυτοπεποίθηση που έχει αποκτήσει, με τον Ολυμπιακό να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της προσπάθειάς του να καθιερωθεί στην εθνική ομάδα της Κολομβίας.