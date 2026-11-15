Ζιάγκος: «Έχουμε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου μπροστά μας»

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος στάθηκε στο πώς ήρθε η ήττα της Μυκόνου από το Περιστέρι, ενώ τόνισε ότι η ομάδα του έχει μπροστά της ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου κόντρα στους Vikos Φalcons την επόμενη εβδομάδα (22/11).

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Συγχαρητήρια στο Περιστέρι για τη νίκη του. Κάναμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο. Σε γενικές γραμμές, μείναμε πιστοί στις βασικές αρχές του σχεδιασμού μας, ο οποίος ήταν αρκετά απλουστευμένος απόψε, απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.Βασική προϋπόθεση για να είμαστε ανταγωνιστικοί στο σημερινό παιχνίδι ήταν, καταρχάς, να ματσάρουμε την ενέργεια, την ένταση και το physicality του Περιστερίου, στοιχεία που αποτελούν μέρος του μπασκετικού του DNA. Αυτό θα μπορούσαμε να το πετύχουμε κυρίως περιορίζοντας τα λάθη μας και αντέχοντας στην επιθετική του άμυνα.

Σε ικανοποιητικό βαθμό τα καταφέραμε στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας κάνει μόλις έξι λάθη —ένας καλός αριθμός, ειδικά για τη δική μας ομάδα, με βάση την εικόνα που έχουμε παρουσιάσει μέχρι τώρα— και έχοντας επιτρέψει μηδέν πόντους από δεύτερες ευκαιρίες.

Επομένως, η προσπάθειά μας στην ανάπαυλα επικεντρώθηκε στο να παραμείνουμε ακριβώς στην ίδια αγωνιστική λογική. Περιμέναμε ότι το Περιστέρι θα έβγαινε στο δεύτερο ημίχρονο ακόμη πιο δυνατά στις φάσεις, ανεβάζοντας την ένταση και την ενέργειά του. Αυτό ακριβώς συνέβη στο δεύτερο ημίχρονο.

Διπλασιάσαμε τα λάθη μας, διπλασιάσαμε τους πόντους που δεχθήκαμε από λάθη και επιτρέψαμε εννέα πόντους από δεύτερες ευκαιρίες.

Θα γίνει προσπάθεια ενίσχυσης της ομάδας. Βασικό μας μέλημα, ωστόσο, είναι να βρούμε μια κανονικότητα σε ό,τι αφορά το ρόστερ και τη διαθεσιμότητα των υγιών παικτών μας. Το γεγονός ότι δεν βγαίνουμε με μια ντουντούκα για να δημοσιοποιούμε τα προβλήματά μας δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα από την αρχή της σεζόν.

Προτεραιότητά μας είναι, επιτέλους, να καταφέρουμε κάποια στιγμή να βρεθούμε όλοι υγιείς και να έχουμε όλους τους παίκτες στο παρκέ.

Βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη κατάσταση κατά την οποία μπαίνει ένας παίκτης και βγαίνουν εκτός δύο, για πολλούς και διάφορους λόγους. Αυτό μας βασανίζει και μας ταλαιπωρεί αρκετά.

Σε συνδυασμό με τις αδυναμίες που υπάρχουν εκ φύσεως στη συγκεκριμένη ομάδα, η κατάσταση αυτή δεν μας επιτρέπει να διορθώσουμε τα λάθη και τις αδυναμίες μας, ούτε να βρούμε τον αγωνιστικό ρυθμό που επιθυμούμε.

Μπροστά μας έχουμε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου. Όλο μας το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον εκεί, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί μια διακοπή, την οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο, ώστε να αλλάξει η εικόνα της ομάδας.

«Είμαστε μια ομάδα που δεν έχει σταθερό ρόστερ. Μπαίνει ένας, βγαίνουν δύο. Και δεύτερος, δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε προπονητική κανονικότητα…

Αυτό οφείλεται τόσο στη ροή των αγώνων όσο και στον τρόπο με τον οποίο έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμά μας, με πολλές πτήσεις και πολλές ημέρες μακριά από τη φυσική μας έδρα. Αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε σε προπονητικούς αυτοσχεδιασμούς. Αυτά, όμως, δεν αρκούν για μια ομάδα με τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, ώστε να βελτιώσει τις αδυναμίες της. Αυτό είναι το πρόβλημα.

Μπορεί να παίξουμε καλά για δύο ή τρία λεπτά και στη συνέχεια να καταρρεύσουμε, τόσο συναισθηματικά όσο και τακτικά, για τα επόμενα πέντε.

Αυτά τα μεγάλα νεκρά διαστήματα και η ασυνέπεια που παρουσιάζουμε στα παιχνίδια μας, τα πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας, τα αποδίδω στις συνθήκες που σας περιέγραψα: στην έλλειψη σταθερότητας του ρόστερ, στην απουσία προπονητικής κανονικότητας και στα πολλά ταξίδια, όπως έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμά μας».

«Το ευρωπαϊκό παιχνίδι περνάει σε δεύτερη μοίρα (σ.σ. με τη Φριμπούρ) και επικεντρωνόμαστε στην αναμέτρηση της GBL με τον Βίκο Ιωαννίνων. Αυτή είναι η επόμενη μέρα για εμάς».