Women's Football League: Νίκη στο ντέρμπι για τον ΠΑΟΚ, «τεσσάρες» για Αστέρα Τρίπολης και Βόλο

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Με πέντε αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της Women's Football League, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί του Παναθηναϊκού, ενώ ευρείες νίκες πανηγύρισαν ο Αστέρας Τρίπολης και ο Βόλος ΝΠΣ

Ο Δικέφαλος ήταν ο νικητής στο ντέρμπι της αγωνιστικής, επικρατώντας με 3-1 του Παναθηναϊκού στο Δημοτικό Γήπεδο Νέων Επιβατών. Οι «ασπρόμαυρες» πήραν ένα σημαντικό τρίποντο απέναντι στις «πράσινες», συνεχίζοντας με θετικό αποτέλεσμα τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα.

Εντυπωσιακό πέρασμα από το Ρέθυμνο πραγματοποίησε ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος επικράτησε με 4-0 της ΡΕΑ, παίρνοντας μία ευρεία εκτός έδρας νίκη. Αντίστοιχα, ο Βόλος ΝΠΣ δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στην Κηφισιά, φεύγοντας από το γήπεδο της Σιρήνας με το ίδιο σκορ (0-4).

Σημαντική εκτός έδρας επιτυχία σημείωσε και η Αγία Παρασκευή, η οποία πέρασε από την έδρα του ΠΑΣ Πύργος 1968 με 2-1.

Η αυλαία της αγωνιστικής είχε ανοίξει το Σάββατο (14/11), με τις Σειρήνες Γρεβενών να επικρατούν με 1-0 του ΟΦΗ, κατακτώντας τους τρεις βαθμούς.

Τέλος, η ΑΕΚ πανηγύρισε εκτός έδρας νίκη με 2-0 απέναντι στον Οδυσσέα Μοσχάτου, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα της Κυριακής (15/11).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

- Σειρήνες Γρεβενών – ΟΦΗ 1-0

- ΡΕΑ – Αστέρας Τρίπολης 0-4

- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 3-1

- Κηφισιά – Βόλος ΝΠΣ 0-4

- ΠΑΣ Πύργος 1968 – Αγία Παρασκευή 1-2

- Οδυσσέας Μοσχάτου – ΑΕΚ 0-2

