Γ Εθνική : Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες της 6ης και 8ης αγωνιστικής (14-15/11)

Στον πρώτο όμιλο, η Δόξα Δράμας ήταν εντυπωσιακή απέναντι στον ΠΑΟΠ Νέας Αμισού, επικρατώντας με 5-0, ενώ ο ΑΟ Ξάνθης πέρασε με 3-0 από την έδρα της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου. Η Καβάλα πήρε τη νίκη με 3-2 απέναντι στον Μέγα Αλέξανδρο Ορφανού.
Στον δεύτερο όμιλο, ο Αστέρας Αγίου Νικολάου σημείωσε τη μεγαλύτερη νίκη της αγωνιστικής, διαλύοντας με 6-1 τον Κιλκισιακό. Ο Ηρακλής Θερμαϊκού επικράτησε με 3-0 της ΜΠΑΜ FC, ενώ ο Πανεδεσσαϊκός επιβλήθηκε με 2-0 των Ακριτών Συκεών.
Στον τρίτο όμιλο, η Νάουσα νίκησε με 4-0 τον Βατόλακκο, ο ΠΑΣ Γιάννινα ξεπέρασε με 2-0 το εμπόδιο του Εορδαϊκού, ενώ ο Μακεδονικός Σιάτιστας επικράτησε με 3-1 της Βέροιας.
Στον τέταρτο όμιλο, ο Σαρακηνός πέρασε με το εμφατικό 4-0 από την έδρα του Ηρακλή Λάρισας, ενώ ο Πιερικός νίκησε με 3-0 τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου. Στον πέμπτο, η Νέα Αρτάκη επικράτησε με 4-0 του Φωκικού, ενώ η Λαμία έμεινε στο 0-0 με τη Θήβα.
Στον έκτο όμιλο, Παναχαϊκή, Παναγρινιακός και Παναιγιάλειος σημείωσαν νίκες με το ίδιο σκορ (4-0), απέναντι σε Λευκίμμη, Παλληξουριακό και Λεβάντε αντίστοιχα.
Στον έβδομο όμιλο, ο Πανθουριακός συνέτριψε με 4-0 την Κόρινθο, ενώ ο Μιλτιάδης επικράτησε με 4-2 του Ηρακλή Ξυλοκάστρου.
Στον όγδοο όμιλο, η Δόξα Βύρωνος νίκησε με 3-0 τον Απόλλωνα Σμύρνης, ενώ το Αιγάλεω πήρε το ντέρμπι απέναντι στον Ιωνικό με 2-1.
Στον ένατο όμιλο, η Νέα Ιωνία πέρασε με 2-1 από τη Μύκονο, ενώ η Ηλιούπολη επικράτησε με 1-0 του Σαρωνικού Αναβύσσου.
Τέλος, στον δέκατο όμιλο, τα Χανιά νίκησαν με 3-1 τον Άγιο Νικόλαο, ο Ατσαλένιος επιβλήθηκε με 3-0 του Ρεθυμνιακού και ο Εργοτέλης επικράτησε με 1-0 της Νεάπολης.
Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες μέσα από το up2sports:
1ος όμιλος
Δόξα Ν. Σιδηροχωρίου - ΑΟ Ξάνθης 0-3
Άρδας Καστανεών - Ορφέας Ελευθερούπολης 1-2
Δόξα Δράμας - ΠΑΟΠ Ν. Αμισού 5-0
ΑΕ Θράκης - Απόλλων Παραλιμνίου 0-0
Καβάλα - Μέγας Αλέξανδρος Ορφανού 3-2
2ος όμιλος
ΜΠΑΜ FC - Ηρακλής Θερμαϊκού 0-3
Πανεδεσσαϊκός - Ακρίτες Συκεών 2-0
Αστέρας Αγ. Νικολάου - Κιλκισιακός 6-1
Μακεδονικός - ΑΕ Πολυκάστρου 1-1
ΠΑΟΚ Κρηστώνης - Φοίνικας Πολίχνης 1-1
Ρεπό : Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας
3ος όμιλος
ΦΑΣ Νάουσα - ΑΣ Βατολάκκου 4-0
Αναγέννηση Άρτας - Θύελλα Κατσικά 1-1
ΠΑΣ Γιάννινα - Εορδαϊκός 2-0
Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας - Καστοριά 0-1
Μακεδονικός Σιάτιστας - Βέροια 3-1
Ρεπό : Δόξα Μασχολουρίου
4ος όμιλος
ΑΕ Καρίτσας - Ερμής Εξοχής 0-1
ΑΟ Τρίκαλα - Ανθούπολη 1-0
Ηρακλής Λάρισας - Σαρακηνός 0-4
Πιερικός - Εθνικός Ν. Κεραμιδίου 3-0
ΠΟ Ελασσόνας - Διγενής Νεοχωρίου 1-1
Ρεπό : Ρήγας Φεραίος
5ος όμιλος
ΑΟ Καρύστου - Κατσαντώνης Αγράφων 2-0
ΑΟ Νέας Αρτάκης - Φωκικός 4-0
Αναγέννηση Σχηματαρίου - Αστέρας Σταυρού 4-2
ΠΑΣ Λαμία - ΑΟ Θήβα 0-0
ΑΠΣ Κηφισσός - Ταμυναϊκός 1-2
Ρεπό : Διαγόρας Αγ. Παρασκευής
6ος όμιλος
Παναχαϊκή - ΑΕ Λευκίμμης 4-0
Παναγρινιακός - Παλληξουριακός 4-0
ΠΑΣ Πρέβεζας - Άρης Φιλιατών 1-0
Παναιγιάλειος - ΑΟ Λεβάντε 4-0
ΑΟ Πλαταριάς - Τηλυκράτης 2-2
ΟΦ Αγ. Ματθαίου - Ατρόμητος Πατρών 0-2
7ος όμιλος
Παναργειακός - Πανθυρεατικός 2-1
Αστέρας Βλαχιώτη - ΑΟ Λουτράκι 0-2
Πέλοπας Κιάτου - Τέλος Άγρας 3-2
Πανθουριακός - ΠΑΣ Κόρινθος 4-0
ΑΟ Μιλτιάδης - Ηρακλής Ξυλοκάστρου 4-2
Αστέρας Αμαλιάδας - Ερμής Κιβερίου 1-0
8ος όμιλος
Απόλλων Καλυθιών - ΠΑΟ Ρουφ 1-0
Δόξα Βύρωνος - Απόλλων Σμύρνης 3-0
Προοδευτική - Ιάλυσος 1-0
Αιγάλεω - Ιωνικός 2-1
Διαγόρας Ρόδου - Εθνικός 1-1
Αμφιάλη - ΑΕΡ Αφάντου 0-0
9ος όμιλος
ΑΕ Μυκόνου - ΑΟ Νέας Ιωνίας 1-2
Πανναξιακός - Αστέρας Βάρης 0-0
Αχαρναϊκός - Αστέρας Μαγούλας 0-2
Θύελλα Ραφήνας - Ηλυσιακός 0-0
Σαρωνικός Αναβύσσου - Ηλιούπολη 0-1
Ρεπό : Εθνικός Αστέρας Καισαριανής
10ος όμιλος
Ατσαλένιος - Ρεθυμνιακός 3-0
Χανιά - ΑΟ Αγίου Νικολάου 3-1
Εργοτέλης - ΑΕ Νεάπολης 1-0
Χερσόνησος - Πανακρωτηριακός 1-1
ΑΟ Επισκοπής - ΑΟ Τυμπακίου 2-0
Γιούχτας- Πλατανιάς 2-2