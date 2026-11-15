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Γ Εθνική : Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες της 6ης και 8ης αγωνιστικής (14-15/11)

Ποδόσφαιρο
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Με αρκετά γκολ, ευρείες νίκες αλλά και αμφίρροπες αναμετρήσεις συνεχίστηκε η δράση στη Γ' Εθνική, με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο και στους δέκα ομίλους του πρωταθλήματος

Στον πρώτο όμιλο, η Δόξα Δράμας ήταν εντυπωσιακή απέναντι στον ΠΑΟΠ Νέας Αμισού, επικρατώντας με 5-0, ενώ ο ΑΟ Ξάνθης πέρασε με 3-0 από την έδρα της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου. Η Καβάλα πήρε τη νίκη με 3-2 απέναντι στον Μέγα Αλέξανδρο Ορφανού.

Στον δεύτερο όμιλο, ο Αστέρας Αγίου Νικολάου σημείωσε τη μεγαλύτερη νίκη της αγωνιστικής, διαλύοντας με 6-1 τον Κιλκισιακό. Ο Ηρακλής Θερμαϊκού επικράτησε με 3-0 της ΜΠΑΜ FC, ενώ ο Πανεδεσσαϊκός επιβλήθηκε με 2-0 των Ακριτών Συκεών.

Στον τρίτο όμιλο, η Νάουσα νίκησε με 4-0 τον Βατόλακκο, ο ΠΑΣ Γιάννινα ξεπέρασε με 2-0 το εμπόδιο του Εορδαϊκού, ενώ ο Μακεδονικός Σιάτιστας επικράτησε με 3-1 της Βέροιας.

Στον τέταρτο όμιλο, ο Σαρακηνός πέρασε με το εμφατικό 4-0 από την έδρα του Ηρακλή Λάρισας, ενώ ο Πιερικός νίκησε με 3-0 τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου. Στον πέμπτο, η Νέα Αρτάκη επικράτησε με 4-0 του Φωκικού, ενώ η Λαμία έμεινε στο 0-0 με τη Θήβα.

Στον έκτο όμιλο, Παναχαϊκή, Παναγρινιακός και Παναιγιάλειος σημείωσαν νίκες με το ίδιο σκορ (4-0), απέναντι σε Λευκίμμη, Παλληξουριακό και Λεβάντε αντίστοιχα.

Στον έβδομο όμιλο, ο Πανθουριακός συνέτριψε με 4-0 την Κόρινθο, ενώ ο Μιλτιάδης επικράτησε με 4-2 του Ηρακλή Ξυλοκάστρου.

Στον όγδοο όμιλο, η Δόξα Βύρωνος νίκησε με 3-0 τον Απόλλωνα Σμύρνης, ενώ το Αιγάλεω πήρε το ντέρμπι απέναντι στον Ιωνικό με 2-1.

Στον ένατο όμιλο, η Νέα Ιωνία πέρασε με 2-1 από τη Μύκονο, ενώ η Ηλιούπολη επικράτησε με 1-0 του Σαρωνικού Αναβύσσου.

Τέλος, στον δέκατο όμιλο, τα Χανιά νίκησαν με 3-1 τον Άγιο Νικόλαο, ο Ατσαλένιος επιβλήθηκε με 3-0 του Ρεθυμνιακού και ο Εργοτέλης επικράτησε με 1-0 της Νεάπολης.

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες μέσα από το up2sports:

1ος όμιλος

Δόξα Ν. Σιδηροχωρίου - ΑΟ Ξάνθης  0-3
Άρδας Καστανεών - Ορφέας Ελευθερούπολης  1-2
Δόξα Δράμας - ΠΑΟΠ Ν. Αμισού  5-0
ΑΕ Θράκης - Απόλλων Παραλιμνίου  0-0
Καβάλα - Μέγας Αλέξανδρος Ορφανού  3-2

2ος όμιλος

ΜΠΑΜ FC - Ηρακλής Θερμαϊκού  0-3
Πανεδεσσαϊκός - Ακρίτες Συκεών  2-0
Αστέρας Αγ. Νικολάου - Κιλκισιακός  6-1
Μακεδονικός - ΑΕ Πολυκάστρου  1-1
ΠΑΟΚ Κρηστώνης - Φοίνικας Πολίχνης  1-1
Ρεπό : Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας

3ος όμιλος

ΦΑΣ Νάουσα - ΑΣ Βατολάκκου  4-0
Αναγέννηση Άρτας - Θύελλα Κατσικά  1-1
ΠΑΣ Γιάννινα - Εορδαϊκός  2-0
Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας - Καστοριά  0-1
Μακεδονικός Σιάτιστας - Βέροια  3-1
Ρεπό : Δόξα Μασχολουρίου

4ος όμιλος

ΑΕ Καρίτσας - Ερμής Εξοχής  0-1
ΑΟ Τρίκαλα - Ανθούπολη  1-0
Ηρακλής Λάρισας - Σαρακηνός  0-4
Πιερικός - Εθνικός Ν. Κεραμιδίου  3-0
ΠΟ Ελασσόνας - Διγενής Νεοχωρίου  1-1
Ρεπό : Ρήγας Φεραίος

5ος όμιλος

ΑΟ Καρύστου - Κατσαντώνης Αγράφων  2-0
ΑΟ Νέας Αρτάκης - Φωκικός  4-0
Αναγέννηση Σχηματαρίου - Αστέρας Σταυρού  4-2
ΠΑΣ Λαμία - ΑΟ Θήβα  0-0
ΑΠΣ Κηφισσός - Ταμυναϊκός  1-2
Ρεπό : Διαγόρας Αγ. Παρασκευής

6ος όμιλος

Παναχαϊκή - ΑΕ Λευκίμμης  4-0
Παναγρινιακός - Παλληξουριακός  4-0
ΠΑΣ Πρέβεζας - Άρης Φιλιατών  1-0
Παναιγιάλειος - ΑΟ Λεβάντε  4-0
ΑΟ Πλαταριάς - Τηλυκράτης  2-2
ΟΦ Αγ. Ματθαίου - Ατρόμητος Πατρών  0-2

7ος όμιλος

Παναργειακός - Πανθυρεατικός  2-1
Αστέρας Βλαχιώτη - ΑΟ Λουτράκι  0-2
Πέλοπας Κιάτου - Τέλος Άγρας  3-2
Πανθουριακός - ΠΑΣ Κόρινθος  4-0
ΑΟ Μιλτιάδης - Ηρακλής Ξυλοκάστρου  4-2
Αστέρας Αμαλιάδας - Ερμής Κιβερίου  1-0

8ος όμιλος

Απόλλων Καλυθιών - ΠΑΟ Ρουφ  1-0
Δόξα Βύρωνος - Απόλλων Σμύρνης  3-0
Προοδευτική - Ιάλυσος  1-0
Αιγάλεω - Ιωνικός  2-1
Διαγόρας Ρόδου - Εθνικός  1-1
Αμφιάλη - ΑΕΡ Αφάντου  0-0

9ος όμιλος

ΑΕ Μυκόνου - ΑΟ Νέας Ιωνίας  1-2
Πανναξιακός - Αστέρας Βάρης  0-0
Αχαρναϊκός - Αστέρας Μαγούλας  0-2
Θύελλα Ραφήνας - Ηλυσιακός  0-0
Σαρωνικός Αναβύσσου - Ηλιούπολη  0-1
Ρεπό : Εθνικός Αστέρας Καισαριανής

10ος όμιλος

Ατσαλένιος - Ρεθυμνιακός  3-0
Χανιά - ΑΟ Αγίου Νικολάου  3-1
Εργοτέλης - ΑΕ Νεάπολης  1-0
Χερσόνησος - Πανακρωτηριακός  1-1
ΑΟ Επισκοπής - ΑΟ Τυμπακίου  2-0
Γιούχτας- Πλατανιάς  2-2

Γ Εθνική : Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες της 6ης και 8ης αγωνιστικής (14-15/11)