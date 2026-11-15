Γ Εθνική : Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες της 6ης και 8ης αγωνιστικής (14-15/11)

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Με αρκετά γκολ, ευρείες νίκες αλλά και αμφίρροπες αναμετρήσεις συνεχίστηκε η δράση στη Γ' Εθνική, με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο και στους δέκα ομίλους του πρωταθλήματος

Στον πρώτο όμιλο, η Δόξα Δράμας ήταν εντυπωσιακή απέναντι στον ΠΑΟΠ Νέας Αμισού, επικρατώντας με 5-0, ενώ ο ΑΟ Ξάνθης πέρασε με 3-0 από την έδρα της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου. Η Καβάλα πήρε τη νίκη με 3-2 απέναντι στον Μέγα Αλέξανδρο Ορφανού.

Στον δεύτερο όμιλο, ο Αστέρας Αγίου Νικολάου σημείωσε τη μεγαλύτερη νίκη της αγωνιστικής, διαλύοντας με 6-1 τον Κιλκισιακό. Ο Ηρακλής Θερμαϊκού επικράτησε με 3-0 της ΜΠΑΜ FC, ενώ ο Πανεδεσσαϊκός επιβλήθηκε με 2-0 των Ακριτών Συκεών.

Στον τρίτο όμιλο, η Νάουσα νίκησε με 4-0 τον Βατόλακκο, ο ΠΑΣ Γιάννινα ξεπέρασε με 2-0 το εμπόδιο του Εορδαϊκού, ενώ ο Μακεδονικός Σιάτιστας επικράτησε με 3-1 της Βέροιας.

Στον τέταρτο όμιλο, ο Σαρακηνός πέρασε με το εμφατικό 4-0 από την έδρα του Ηρακλή Λάρισας, ενώ ο Πιερικός νίκησε με 3-0 τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου. Στον πέμπτο, η Νέα Αρτάκη επικράτησε με 4-0 του Φωκικού, ενώ η Λαμία έμεινε στο 0-0 με τη Θήβα.

Στον έκτο όμιλο, Παναχαϊκή, Παναγρινιακός και Παναιγιάλειος σημείωσαν νίκες με το ίδιο σκορ (4-0), απέναντι σε Λευκίμμη, Παλληξουριακό και Λεβάντε αντίστοιχα.

Στον έβδομο όμιλο, ο Πανθουριακός συνέτριψε με 4-0 την Κόρινθο, ενώ ο Μιλτιάδης επικράτησε με 4-2 του Ηρακλή Ξυλοκάστρου.

Στον όγδοο όμιλο, η Δόξα Βύρωνος νίκησε με 3-0 τον Απόλλωνα Σμύρνης, ενώ το Αιγάλεω πήρε το ντέρμπι απέναντι στον Ιωνικό με 2-1.

Στον ένατο όμιλο, η Νέα Ιωνία πέρασε με 2-1 από τη Μύκονο, ενώ η Ηλιούπολη επικράτησε με 1-0 του Σαρωνικού Αναβύσσου.

Τέλος, στον δέκατο όμιλο, τα Χανιά νίκησαν με 3-1 τον Άγιο Νικόλαο, ο Ατσαλένιος επιβλήθηκε με 3-0 του Ρεθυμνιακού και ο Εργοτέλης επικράτησε με 1-0 της Νεάπολης.

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες μέσα από το up2sports:

1ος όμιλος

Δόξα Ν. Σιδηροχωρίου - ΑΟ Ξάνθης 0-3

Άρδας Καστανεών - Ορφέας Ελευθερούπολης 1-2

Δόξα Δράμας - ΠΑΟΠ Ν. Αμισού 5-0

ΑΕ Θράκης - Απόλλων Παραλιμνίου 0-0

Καβάλα - Μέγας Αλέξανδρος Ορφανού 3-2

2ος όμιλος

ΜΠΑΜ FC - Ηρακλής Θερμαϊκού 0-3

Πανεδεσσαϊκός - Ακρίτες Συκεών 2-0

Αστέρας Αγ. Νικολάου - Κιλκισιακός 6-1

Μακεδονικός - ΑΕ Πολυκάστρου 1-1

ΠΑΟΚ Κρηστώνης - Φοίνικας Πολίχνης 1-1

Ρεπό : Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας

3ος όμιλος

ΦΑΣ Νάουσα - ΑΣ Βατολάκκου 4-0

Αναγέννηση Άρτας - Θύελλα Κατσικά 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα - Εορδαϊκός 2-0

Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας - Καστοριά 0-1

Μακεδονικός Σιάτιστας - Βέροια 3-1

Ρεπό : Δόξα Μασχολουρίου

4ος όμιλος

ΑΕ Καρίτσας - Ερμής Εξοχής 0-1

ΑΟ Τρίκαλα - Ανθούπολη 1-0

Ηρακλής Λάρισας - Σαρακηνός 0-4

Πιερικός - Εθνικός Ν. Κεραμιδίου 3-0

ΠΟ Ελασσόνας - Διγενής Νεοχωρίου 1-1

Ρεπό : Ρήγας Φεραίος

5ος όμιλος

ΑΟ Καρύστου - Κατσαντώνης Αγράφων 2-0

ΑΟ Νέας Αρτάκης - Φωκικός 4-0

Αναγέννηση Σχηματαρίου - Αστέρας Σταυρού 4-2

ΠΑΣ Λαμία - ΑΟ Θήβα 0-0

ΑΠΣ Κηφισσός - Ταμυναϊκός 1-2

Ρεπό : Διαγόρας Αγ. Παρασκευής

6ος όμιλος

Παναχαϊκή - ΑΕ Λευκίμμης 4-0

Παναγρινιακός - Παλληξουριακός 4-0

ΠΑΣ Πρέβεζας - Άρης Φιλιατών 1-0

Παναιγιάλειος - ΑΟ Λεβάντε 4-0

ΑΟ Πλαταριάς - Τηλυκράτης 2-2

ΟΦ Αγ. Ματθαίου - Ατρόμητος Πατρών 0-2

7ος όμιλος

Παναργειακός - Πανθυρεατικός 2-1

Αστέρας Βλαχιώτη - ΑΟ Λουτράκι 0-2

Πέλοπας Κιάτου - Τέλος Άγρας 3-2

Πανθουριακός - ΠΑΣ Κόρινθος 4-0

ΑΟ Μιλτιάδης - Ηρακλής Ξυλοκάστρου 4-2

Αστέρας Αμαλιάδας - Ερμής Κιβερίου 1-0

8ος όμιλος

Απόλλων Καλυθιών - ΠΑΟ Ρουφ 1-0

Δόξα Βύρωνος - Απόλλων Σμύρνης 3-0

Προοδευτική - Ιάλυσος 1-0

Αιγάλεω - Ιωνικός 2-1

Διαγόρας Ρόδου - Εθνικός 1-1

Αμφιάλη - ΑΕΡ Αφάντου 0-0

9ος όμιλος

ΑΕ Μυκόνου - ΑΟ Νέας Ιωνίας 1-2

Πανναξιακός - Αστέρας Βάρης 0-0

Αχαρναϊκός - Αστέρας Μαγούλας 0-2

Θύελλα Ραφήνας - Ηλυσιακός 0-0

Σαρωνικός Αναβύσσου - Ηλιούπολη 0-1

Ρεπό : Εθνικός Αστέρας Καισαριανής

10ος όμιλος

Ατσαλένιος - Ρεθυμνιακός 3-0

Χανιά - ΑΟ Αγίου Νικολάου 3-1

Εργοτέλης - ΑΕ Νεάπολης 1-0

Χερσόνησος - Πανακρωτηριακός 1-1

ΑΟ Επισκοπής - ΑΟ Τυμπακίου 2-0

Γιούχτας- Πλατανιάς 2-2