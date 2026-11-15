Χωρίς Κουρμπέλη η Εθνική κόντρα στη Σερβία

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Χωρίς τον Δημήτρη Κουρμπέλη θα αγωνιστεί η Εθνική κόντρα στη Σερβία, όπως αποκάλυψε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς απαντώντας σε ερώτηση του SDNA στη συνέντευξη Τύπου. Αποστολή στον Βόλο.

Εκτός αποστολής για το ματς της Εθνικής κόντρα στη Σερβία στο Πανθεσσαλικό θα μείνει ο Δημήτρης Κουρμπέλης.

Όπως αποκάλυψε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, απαντώντας σε ερώτηση του SDNA για την αναμέτρηση, ο χαφ του Αστέρα έχει ακόμη ενοχλήσεις και δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς κόντρα στους Σέρβους.

«Ο Κουρμπέλης αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις. Έχει ακόμη ενοχλήσεις, όχι σε κάτι μεγάλο. Δεν θα είναι διαθέσιμος. Θα έχουμε επιστροφές του Σάλιακα και του Ζαφείρη. Λίγη κούραση μόνο από το ματς» ανέφερε αναλυτικά.