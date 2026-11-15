«Πάτησε» Κατάρ η Εθνική Παίδων! (vid)

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Στη Ντόχα του Κατάρ έφτασε σήμερα (15/11) η Εθνική Παίδων, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τη «Γαλανόλευκη», η οποία αναχώρησε σήμερα (15/11) για τη Ντόχα του Κατάρ, όπου θα παραμείνει για τουλάχιστον 11 μέρες.

Μετά από μία εβδομάδα προετοιμασίας στην Αθήνα, οι παίκτες του Βασίλη Παπαδάκη «πάτησαν» πριν από λίγη ώρα στην πρωτεύουσα του Κατάρ, όπου θα διεξαχθεί το φετινό Μουντιάλ Κ17.

Υπενθυμίζεται πως η Εθνική Παίδων βρίσκεται για πρώτη φορά στην τελική φάση της διοργάνωσης, αντιμετωπίζοντας κατά σειρά Αίγυπτο (19/11 18:00), Παναμά (22/11 14:30) και Κατάρ (25/11 16:30) για τον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι κλήσεις του κόουτς Παπαδάκη:

Τερματοφύλακες: Χρήστος Γείτονας (Παναθηναϊκός), Βασίλειος Μπράνης (Ολυμπιακός), Γεώργιος Νικολαΐδης (ΠΑΟΚ).

Αμυντικοί: Κωνσταντίνος Καραγγέλης (VfB Stuttgart), Βασίλειος Λάβδας (Παναθηναϊκός), Αντρέας Πουλόπουλος (Werder Bremen), Γεώργιος Σιώζιος (Ολυμπιακός), Στέφανος-Νεκτάριος Τσίγκας (Παναθηναϊκός), Αθανάσιος Φιλιππιάδης (ΑΕΚ), Νικόλαος Χαλδέζος (ΠΑΟΚ), Ιωάννης Ψυρούκης (ΠΑΟΚ).

Μέσοι: Παναγιώτης Μπινιάρης (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Παπαδάκης (ΟΦΗ), Σαραφιανός Παπασαραφιανός (Άρης), Ιωάννης Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ (ΠΑΟΚ).

Επιθετικοί: Αργύρης Αργυρίου (ΑΕΚ), Λεωνίδας Βασιλειάδης (Fortuna Düsseldorf), Χρήστος-Ιωάννης Κώστογλου (ΠΑΟΚ), Αλέξιος Μπαϊραμίδης (Πανιώνιος), Ιάσωνας Νεμπής (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Σούβλατζης (ΠΑΟΚ).