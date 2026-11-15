Νίκη Βόλου: Δεύτερο σοκ με Ομεονγκά – Χάνει τη σεζόν και οδηγείται στο χειρουργείο

Ακόμη έναν ποδοσφαιριστή χάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα η Νίκη Βόλου, μετά τον Αργύρη Δαρέλα, ο οποίος είχε υποστεί ρήξη χιαστού.
Αυτή τη φορά, ο άτυχος είναι ο Στεφάν Ομεονγκά, με τον Βέλγο μέσο να έχει υποστεί αποκόλληση του τένοντα του ορθού μηριαίου στη λεκάνη, τραυματισμός που απαιτεί χειρουργική αντιμετώπιση.
Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τον Πανσερραϊκό, θα υποβληθεί σε επέμβαση στη Λάρισα, ενώ το διάστημα αποθεραπείας του υπολογίζεται σε περίπου έξι μήνες.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό αγωνιστικό πρόβλημα για τη Νίκη Βόλου, που καλείται να διαχειριστεί δύο σοβαρές απουσίες στη διάρκεια της ίδιας σεζόν.
Ο Ομεονγκά θα ξεκινήσει τη διαδικασία αποκατάστασης μετά το χειρουργείο, με στόχο να επιστρέψει υγιής στους αγωνιστικούς χώρους, χωρίς να υπάρχει ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία επανόδου.