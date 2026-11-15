Νίκησε τον Παναθηναϊκό η Κ17 της ΑΕΚ

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Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 1-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 9η αγωνιστική της Super League Κ17, με το γκολ του Μαθιού στο πρώτο ημίχρονο να κρίνει την έκβαση του ντέρμπι.

Με νικήτρια την ΑΕΚ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση των ομάδων Κ17 των δύο συλλόγων, με τους «κιτρινόμαυρους» να αξιοποιούν μία από τις ευκαιρίες τους και να διατηρούν το προβάδισμά τους μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε ανταγωνιστική εικόνα, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις επιθετικές του προσπάθειες. Από την πλευρά τους, οι γηπεδούχοι δημιούργησαν σημαντικές ευκαιρίες στην επανάληψη, χωρίς να πετύχουν δεύτερο τέρμα.

Με αυτή τη νίκη, η ΑΕΚ έφτασε τους 22 βαθμούς και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, έναν πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο και να επιχειρεί να επιβάλει τον ρυθμό του. Οι «πράσινοι» είχαν καλή παρουσία στα πρώτα λεπτά, όμως η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου.

Συγκεκριμένα, στο 24ο λεπτό, έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Μαθιός βρέθηκε σε θέση βολής και με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0.

Η αντίδραση των φιλοξενούμενων ήταν άμεση, καθώς στο 26' ο Μπελίμεζης επιχείρησε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, αναγκάζοντας τον Σαρακασίδη σε δύσκολη επέμβαση, με την μπάλα να καταλήγει κόρνερ.

Μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου δεν σημειώθηκε άλλο τέρμα, με την ΑΕΚ να διατηρεί το προβάδισμά της.

Στην επανάληψη, ο ρυθμός της αναμέτρησης περιορίστηκε, με τις δύο ομάδες να δίνουν αρκετές μονομαχίες και να προσπαθούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για κάποιο γκολ.

Στο 55', η ΑΕΚ είχε σημαντική ευκαιρία, όταν ο Παπαζαρίας ανατράπηκε έπειτα από ατομική προσπάθεια. Αρχικά υπήρξε υπόδειξη πέναλτι, ωστόσο, μετά την παρέμβαση του βοηθού, καταλογίστηκε φάουλ εκτός περιοχής.

Ο Τζατζάκης απέκρουσε την απευθείας εκτέλεση του Παπαζαρία, ενώ στη συνέχεια της φάσης σταμάτησε και το κοντινό σουτ του Κασίδη, διατηρώντας το σκορ στο 1-0.

Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε ακόμη μία σημαντική επέμβαση στο 64', αποκρούοντας νέα προσπάθεια του Κασίδη.

Στα εναπομείναντα λεπτά, οι «πράσινοι» αναζήτησαν το γκολ της ισοφάρισης, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να δημιουργήσουν κάποια τελική προσπάθεια που θα άλλαζε το αποτέλεσμα.

Έτσι, το 1-0 παρέμεινε μέχρι τη λήξη, με την ΑΕΚ να κατακτά τους τρεις βαθμούς και τον Παναθηναϊκό να φεύγει χωρίς βαθμολογικό όφελος από το ντέρμπι.

ΑΕΚ: Σαρακασίδης, Γελαδάρης, Τερζόπουλος, Χατζόπουλος, Μούτσα, Μαθιός, Αντωνίου (90+4' Δηλαβερίδης), Κασίδης, Παπαζαρίας (90+4' Αζίζ), Μιχαήλ (90' Αγγελόπουλος), Κορμανός (74' Σακαγιάννη).

Παναθηναϊκός: Τζατζάκης, Πασβάντης, Νίκας (82' Μπαλάκας), Ξυδιάς, Αθανασάκης, Κάσιμος, Γεωργούσης (60' Παροτσίδης), Κβάλε (82' Πανταζής), Μπελίμεζης (82' Δημητρακόπουλος), Κόκκινος, Κίμωνος (75' Μυγδαλιάς).