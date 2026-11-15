Ολυμπιακός: Διέλυσε 11-0 τον Εργοτέλη και έφτασε τα 46 γκολ χωρίς να δεχθεί κανένα!

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ασταμάτητη η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, που συνέτριψε με 11-0 τις Νέες Εργοτέλη στην Κρήτη, πανηγυρίζοντας την πέμπτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής.

Εντυπωσιακή συνέχεια στην πορεία της έδωσε η ομάδα του Τάσου Φλέγγα, η οποία επικράτησε με το επιβλητικό 11-0 στο γήπεδο Μαρτινέγκο, διατηρώντας το απόλυτο των νικών μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές.

Οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και ουσιαστικά καθάρισαν το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα 7-0.

Η Ατάκο σκόραρε στο 4' και στο 14', ενώ η Κολέμπα βρήκε δίχτυα στο 6' και στο 45'. Από ένα γκολ πέτυχαν η Μυλωνά στο 16', η Λόγου στο 38' και η Φιγκέιρας στο 40'.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Η Βενιαμίν ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 8-0 στο 48', η Ξυλούρη σκόραρε στο 58', ενώ η Λόγου πέτυχε το δεύτερο προσωπικό της τέρμα στο 82'. Το τελικό 11-0 διαμόρφωσε η Γιάννου στο 89'.

Το εντυπωσιακότερο στοιχείο, ωστόσο, είναι ο συνολικός απολογισμός του Ολυμπιακού: 5 νίκες σε 5 αγώνες, 46 γκολ υπέρ και κανένα παθητικό!

Μια επίδοση που αποτυπώνει την απόλυτη κυριαρχία των «ερυθρόλευκων» στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.