Απίθανο blooper: Ο Παπαθεοδώρου έριξε το πινακάκι στο παρκέ, ο διαιτητής το πάτησε και γλίστρησε (vid)

Ένα απίθανο blooper εκτυλίχθηκε στο Vikos Falcons-Μαρούσι, όταν το πινακάκι που πέταξε ο Ηλίας Παπαθεοδώρου προκάλεσε την πτώση ενός διαιτητή!

Ένα απρόσμενο συμβαν σημειώθηκε στην αναμέτρηση του Βίκο Ιωαννίνων με το Μαρούσι, με τον Ηλία Παπαθεοδώρου να γίνεται άθελά του πρωταγωνιστής ενός απίθανου blooper.



Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, ο τεχνικός του Αμαρουσίου, εμφανώς εκνευρισμένος από μία άμυνα της ομάδας του, εκτόξευσε το πινακάκι των οδηγιών στο παρκέ.

Αυτό, ωστόσο, βρέθηκε ακριβώς στο σημείο που περνούσε ένας διαιτητής, ο οποίος πάτησε πάνω του, γλίστρησε και έπεσε, προσφέροντας μια απρόσμενη στιγμή στην αναμέτρηση. Ως εκ τούτου ο Ηλίας Παπαθεοδώρου τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή.

