Παπαθεοδώρου: «Παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ για 40 λεπτά - Να είμαστε ανταγωνιστικοί με τον Παναθηναϊκό»

Μετά τη νίκη του Αμαρουσίου απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων ο Ηλίας Παπαθεοδώρου τόνισε πως η ομάδα του άξιζε τη νίκη και υπογράμμισε πως θέλει να την δει να είναι ανταγωνιστική απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο Sport FM TV:

«Παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ για 40 λεπτά. Ελέγξαμε απόλυτα το παιχνίδι και στις δύο πλευρές του γηπέδου, εκτός από τις προσωπικές φάσεις του Φλόιντ, που έκανε εξαιρετική εμφάνιση. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την εμφάνιση. 4 συνεχόμενα ματς που παίζουμε πολύ καλό μπάσκετ. Είχαμε πάρει μόλις μία νίκη σε 3 ματς παρόλο που παίζαμε καλά και σήμερα πιστοποιήσαμε σε ένα εκτός έδρας ματς και με την αντίδραση του Βίκου τον χαρακτήρα και την ποιότητα που χτίζουμε.

Έχουμε δρόμο ακόμα αλλά έχουμε ένα γκρουπ εξαιρετικό, με ποιότητα και καλό χαρακτήρα, το οποίο θέλει να δουλέψει και να βελτιωθεί μέσα από την δουλειά».

Για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό: «Θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω, να ξεκουραστούμε και να προετοιμάσουμε το ματς απέναντι σε μια ομάδα πολύ υψηλού επιπέδου εκτός έδρας. Να κάνουμε μια ανταγωνιστική εμφάνιση».

Για τον Γιούτοφ: «Είναι έμπειρος παίκτης. Έχει κάνει λίγες προπονήσεις μαζί μας. Έχει ποιότητα και θα μας βοηθήσει παραπάνω στο μέλλον».