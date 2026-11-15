Λέικερς: Εκτός ροτέισον ο Λούνεϊ - Οι επιλογές και το πρόβλημα ενόψει trade deadline

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν υπολογίζουν στον Κέβον Λούνεϊ, ωστόσο έχουν λίγα assets ώστε να καταφέρουν να αποκτήσουν ένα backup σέντερ ενόψει του trade deadline.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς προχώρησαν σε πολλές κινήσεις αυτό το καλοκαίρι και η μόνη που δεν έχει πιάσει ακόμα είναι αυτή του Κέβον Λούνεϊ. Ο 30χρονος δεν έχει προσφέρει κάτι στους «Λιμνανθρώπους» και πλέον βρίσκεται εκτός του ροτέισον του Τζέι Τζέι Ρέντικ.

Ο πρώτος που το ανέφερε ήταν ο Γιόβαν Μπούχα και τώρα το επιβεβαίωσε και ο Νταν Ουόικ του «The Athletic». Οι Λέικερς έχουν αποφασίσει ότι ο Λούνεϊ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο του και έτσι θα ψάξουν στην αγορά για τον αντικαταστάτη του.

Ωστόσο, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Οι «Λιμνάνθρωποι» δεν έχουν πολλά assets για να αποκτήσουν κάποιο «5άρι», την ίδια ώρα που η αγορά είναι ήδη μικρή.

Ο Λούνεϊ φέτος σε έξι εμφανίσεις μετράει 1,3 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 0,2 ασίστ σε 5,6 λεπτά στο παρκέ. Θυμίζουμε πως πέρασε τις πρώτες δέκα σεζόν της καριέρας του στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (2015-16 με 2024-25) και κατέκτησε το πρωτάθλημα τρεις φορές (2017, 2018, 2022) πριν καταλήξει στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς (2025-26).

Τέλος, σημειώνεται πως ο Μπούχα έχει αναφέρει ως πιθανούς και ρεαλιστικούς στόχους (όχι μόνο για αντικαταστάτη του Λούνεϊ αλλά γενικά ενόψει του trade deadline) των Λέικερς τους: Πι Τζέι Ουάσινγκντον, Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ, Γκόγκα Μπιτάτζε, Μπρούς Μπράουν, Κελ’Ελ Ουέαρ, Τζέρικο ΣΙμς και Τζάκσον Χέιζ.