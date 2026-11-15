Ο Βίκος Ιωαννίνων πάλεψε για 40 λεπτά απέναντι στο Μαρούσι, αλλά το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου βρήκε περισσότερες λύσεις στην επίθεση και πήρε το «διπλό» με 104-93.

Ο Βίκος Ιωαννίνων υποδέχθηκε το Μαρούσι για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League. Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου είχε τον έλεγχο του αγώνα, βρήκε περισσότερες λύσεις και κατάφερε να πάρει το «διπλό» με 104-93. Έτσι, βελτίωσε το ρεκόρ του σε 2-5, ενώ οι γηπεδούχοι έπεσαν στο 1-6.

Για τους νικητές ο Ουόκερ είχε 36 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 32:20, ενώ από την άλλη ξεχώρισε ο Φλόιντ με 38 πόντους, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Πήρε από νωρίς τον έλεγχο το Μαρούσι και πήγε στο +14 στα αποδυτήρια

Ο Τζάστις άνοιξε το σκορ του αγώνα με τρίποντο, με τον Γιούτοφ να «απαντάει» και μετά το and-1 του Κόνιαρη να πετυχαίνει ακόμα δύο τρίποντα για το 3-12. ΜακΝέαρ, Καρακώστας και Φρίμαν με ένα σερί 7-0 μείωσαν στους δύο (10-12) και ο Τζάστις έριξε την διαφορά και στον πόντο (14-15). Στην συνέχεια, το Μαρούσι… πάτησε το γκάζι και έτρεξε ένα σερί 10-10 για το 14-25 και ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο μπροστά με 18-32.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο καλά στο δεύτερο δεκάλεπτο και με τους Γόντικα, ΜακΝέαρ, Τζάστις και Φρίμαν η διαφορά έπεσε στους 7 με ένα σερί 9-2 (27-34). Ο Ουόκερ με δύο συνεχόμενα τρίποντα έφερε το Μαρούσι στο +13 (29-42) και το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου διατήρησε σε αυτό το επίπεδο την διαφορά μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (41-55).

Πάλεψε ο Βίκος αλλά πήρε το «διπλό» με κατοστάρα το Μαρούσι

Ο Φλόιντ κατάφερε δύο φορές με τρίποντα να ρίξει την διαφορά στους 11 (46-57, 51-62) και μαζί με τον Αγραβάνη μείωσαν σε 56-62. Ο ΝτεΣόουζα έβαλε στοπ στο σερί των γηπεδούχων (56-66) και ο Ντρέτσελ έφερε το Μαρούσι ξανά στο +14 (56-70). Ο Βίκος δεν κατάφερε να ρίξει την διαφορά σε μονοψήφιο και η τρίτη περίοδος τελείωσε με το Μαρούσι να προηγείται με 69-82.

Ο Βίκος μπήκε δυνατά και στο τελευταίο δεκάλεπτο και με τους ΜακΝέαρ και Φλόιντ κατάφερε να ρίξει την διαφορά στους 6 (76-82). Ο Λούντζης ευστόχησε από τα 6,75μ. για το 76-85, αλλά οι γηπεδούχοι με τους ΜακΝέαρ και Αγραβάνη κατάφεραν να πλησιάσουν στους τέσσερις (85-89). Μετά το κάρφωμα του ΝτεΣόουζα, ο Φλόιντ με τρίποντο έριξε τη διαφορά στο σουτ (88-91) αλλά οι Λούντζης και ΝτεΣόουζα έφεραν το Μαρούσι στο +10 (89-99) με 1:41 για το τέλος του ματς. Ο Βίκος δεν κατάφερε να ξαναμπεί στην διεκδίκηση του ματς και οι φιλοξενούμενοι έφυγαν από τα Ιωάννινα με το «διπλό» (93-104).

Τα δεκάλεπτα: 18-32, 41-55, 69-82, 93-104

Τα στατιστικά του αγώνα.