Ολυμπιακός: Πρώτος ο Γκουστάβο Σα στην κατάταξη U23 της Super League – Τρεις «ερυθρόλευκοι» στην πεντάδα(pic)

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιολόγηση των νεαρών ποδοσφαιριστών του ελληνικού πρωταθλήματος από το Football Ranked, με τον Ολυμπιακό να έχει σημαντική εκπροσώπηση στις πρώτες θέσεις.
Στην κατάταξη της 13ης Νοεμβρίου, ο Γκουστάβο Σα εμφανίζεται πρώτος με 1.392 βαθμούς Elo, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Σαντίνο Αντίνο του Παναθηναϊκού με 1.370 βαθμούς.
Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς του Ολυμπιακού με 1.311 βαθμούς, ενώ ακολουθούν ο Γιάννης Αποστολάκης του ΟΦΗ με 1.292 και ο Λορέντσο Σιπιόνι των «ερυθρόλευκων» με 1.280.
Η παρουσία του Ολυμπιακού δεν περιορίζεται στην πρώτη πεντάδα, καθώς στην όγδοη θέση βρίσκεται ο Τζόελ Ρόκα με 1.252 βαθμούς.
Συνολικά, τέσσερις ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού βρίσκονται στην πρώτη οκτάδα, και ο Αποστολάκης που έχει ήδη αποκτήσει, στοιχείο που αναδεικνύει την παρουσία νεαρών παικτών στο ρόστερ του συλλόγου.
Το Elo αποτελεί σύστημα στατιστικής αξιολόγησης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε αρχικά στο σκάκι και αποτυπώνει τη σχετική δυναμικότητα μέσω βαθμολογίας. Δεν πρόκειται για επίσημη διάκριση της Super League, αλλά για μία διαφορετική προσέγγιση στην αξιολόγηση των ποδοσφαιριστών.
Η ξεχωριστή περίπτωση του Γκουστάβο Σα
Η πρωτιά του Γκουστάβο Σα αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της κριτικής που έχει δεχθεί από μερίδα των φίλων του Ολυμπιακού. Ο νεαρός Πορτογάλος δεν έχει καταφέρει ακόμη να καθιερωθεί και να πείσει με την απόδοσή του, ωστόσο η συγκεκριμένη αξιολόγηση δίνει μία διαφορετική διάσταση στις δυνατότητές του. Η ικανότητά του να κινείται ανάμεσα στις γραμμές και να δημιουργεί με κάθετες μεταβιβάσεις αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του. Το ζητούμενο πλέον είναι να μετατρέψει αυτές τις δυνατότητες σε σταθερή παρουσία μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
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