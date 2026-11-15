Ολυμπιακός: Πρώτος ο Γκουστάβο Σα στην κατάταξη U23 της Super League – Τρεις «ερυθρόλευκοι» στην πεντάδα(pic)

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Έντονο «ερυθρόλευκο» χρώμα έχει η κατάταξη των κορυφαίων ποδοσφαιριστών U23 της Super League, βάσει του συστήματος Elo του Football Ranked, με τον Γκουστάβο Σα στην κορυφή και τρεις παίκτες του Ολυμπιακού στην πρώτη πεντάδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιολόγηση των νεαρών ποδοσφαιριστών του ελληνικού πρωταθλήματος από το Football Ranked, με τον Ολυμπιακό να έχει σημαντική εκπροσώπηση στις πρώτες θέσεις.

Στην κατάταξη της 13ης Νοεμβρίου, ο Γκουστάβο Σα εμφανίζεται πρώτος με 1.392 βαθμούς Elo, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Σαντίνο Αντίνο του Παναθηναϊκού με 1.370 βαθμούς.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς του Ολυμπιακού με 1.311 βαθμούς, ενώ ακολουθούν ο Γιάννης Αποστολάκης του ΟΦΗ με 1.292 και ο Λορέντσο Σιπιόνι των «ερυθρόλευκων» με 1.280.

Η παρουσία του Ολυμπιακού δεν περιορίζεται στην πρώτη πεντάδα, καθώς στην όγδοη θέση βρίσκεται ο Τζόελ Ρόκα με 1.252 βαθμούς.

Συνολικά, τέσσερις ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού βρίσκονται στην πρώτη οκτάδα, και ο Αποστολάκης που έχει ήδη αποκτήσει, στοιχείο που αναδεικνύει την παρουσία νεαρών παικτών στο ρόστερ του συλλόγου.

Το Elo αποτελεί σύστημα στατιστικής αξιολόγησης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε αρχικά στο σκάκι και αποτυπώνει τη σχετική δυναμικότητα μέσω βαθμολογίας. Δεν πρόκειται για επίσημη διάκριση της Super League, αλλά για μία διαφορετική προσέγγιση στην αξιολόγηση των ποδοσφαιριστών.

Η ξεχωριστή περίπτωση του Γκουστάβο Σα

Η πρωτιά του Γκουστάβο Σα αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της κριτικής που έχει δεχθεί από μερίδα των φίλων του Ολυμπιακού. Ο νεαρός Πορτογάλος δεν έχει καταφέρει ακόμη να καθιερωθεί και να πείσει με την απόδοσή του, ωστόσο η συγκεκριμένη αξιολόγηση δίνει μία διαφορετική διάσταση στις δυνατότητές του. Η ικανότητά του να κινείται ανάμεσα στις γραμμές και να δημιουργεί με κάθετες μεταβιβάσεις αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του. Το ζητούμενο πλέον είναι να μετατρέψει αυτές τις δυνατότητες σε σταθερή παρουσία μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

The best under-23 players in the 🇬🇷 Greek Super League by Elo 1⃣ 🇵🇹 Gustavo Sá (Olympiakos) — 1392 Elo 2⃣ 🇦🇷 Santino Andino (Panathinaikos) — 1370 3⃣ 🇧🇦 Zinedin Smajlović (Olympiakos) — 1311 4⃣ 🇬🇷 Ioannis Apostolakis (OFI) — 1292 5⃣ 🇦🇷 Lorenzo Scipioni (Olympiakos) — 1280 6⃣ 🇬🇷 Mattheos Mountes (Atromitos) — 1279 7⃣ 🇷🇸 Ognjen Ugrešić (PAOK) — 1258 8⃣ 🇪🇸 Joel Roca (Olympiakos) — 1252 9⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Shola Shoretire (PAOK) — 1241 1⃣0⃣ 🇬🇷 Adriano Bregou (Panetolikos) — 1223 … 5⃣0⃣ 🇸🇰 Adam Žulevič (Iraklis) — 737 Top 50 by nationality: 3⃣2⃣ 🇬🇷 2⃣ 🇦🇷 🇪🇸 🇸🇳 1⃣ 🇵🇹 🇧🇦 🇷🇸 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇧🇷 🇭🇷 🇷🇼 🇧🇬 🇧🇾 🇪🇬 🇫🇷 🇸🇰 Top 50 by club: 7⃣ 🇬🇷 PAOK 6⃣ 🇬🇷 Olympiakos 5⃣ 🇬🇷 Panetolikos 4⃣ 🇬🇷 Panathinaikos, 🇬🇷 AEK Athens 3⃣ 🇬🇷 OFI, 🇬🇷 Kifisia, 🇬🇷 Asteras Tripolis, 🇬🇷 Levadiakos, 🇬🇷 Kalamata 2⃣ 🇬🇷 Atromitos, 🇬🇷 Iraklis, 🇬🇷 Aris 1⃣ 3 other clubs This looks worrying for the future of the 🇬🇷 Greek national team: only 51 under-23 players get minutes in the whole league, and only 2 Greeks are in the top 5. For comparison, the 🇨🇿 Czech Liga has 119, its best has an Elo of 1411 and its 50th has 1112. 📊 For more stats, league sims and European competitions → https://t.co/gqmsS2NbKB — Football Ranked (@footballrankedx) November 13, 2026

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