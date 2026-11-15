Μετά από 27 χρόνια ο Άρης νίκησε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό την ίδια σεζόν!

Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν και των δύο «αιωνίων» μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων, πετυχαίνοντας κάτι που είχαν να καταφέρουν από τη σεζόν 1999-2000.

Μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του έγραψε ο Άρης, ο οποίος μετά τη σπουδαία νίκη του επί του Ολυμπιακού με 100-78 στο Αλεξάνδρειο, κατάφερε να επικρατήσει τόσο των «ερυθρόλευκων» όσο και του Παναθηναϊκού στην ίδια αγωνιστική περίοδο, για πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια!

Είχε προηγηθεί η νίκη επί του Παναθηναϊκού με 101-91 την 1η Νοεμβρίου, με τους «κιτρινόμαυρους» να ολοκληρώνουν ένα εντυπωσιακό 14ήμερο απέναντι στους δύο «αιώνιους».

Η τελευταία φορά που οι «κιτρινόμαυροι» είχαν πετύχει κάτι αντίστοιχο ήταν τη σεζόν 1999-2000, όταν με τους Σούλη Μαρκόπουλο και Χρήστο Μαγκώτσιο να περνούν από τον πάγκο τους, είχαν επικρατήσει του Παναθηναϊκού με 64-61, ενώ είχαν νικήσει δύο φορές τον Ολυμπιακό (67-65 και 74-68). Μάλιστα, τότε είχαν ολοκληρώσει μια τριετία κατά την οποία είχαν καταφέρει να κερδίσουν και τους δύο «αιώνιους» σε κάθε αγωνιστική περίοδο.