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Μετά από 27 χρόνια ο Άρης νίκησε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό την ίδια σεζόν!

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Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν και των δύο «αιωνίων» μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων, πετυχαίνοντας κάτι που είχαν να καταφέρουν από τη σεζόν 1999-2000.

Μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του έγραψε ο Άρης, ο οποίος μετά τη σπουδαία νίκη του επί του Ολυμπιακού με 100-78 στο Αλεξάνδρειο, κατάφερε να επικρατήσει τόσο των «ερυθρόλευκων» όσο και του Παναθηναϊκού στην ίδια αγωνιστική περίοδο, για πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια!

Είχε προηγηθεί η νίκη επί του Παναθηναϊκού με 101-91 την 1η Νοεμβρίου, με τους «κιτρινόμαυρους» να ολοκληρώνουν ένα εντυπωσιακό 14ήμερο απέναντι στους δύο «αιώνιους». 

Η τελευταία φορά που οι «κιτρινόμαυροι» είχαν πετύχει κάτι αντίστοιχο ήταν τη σεζόν 1999-2000, όταν με τους Σούλη Μαρκόπουλο και Χρήστο Μαγκώτσιο να περνούν από τον πάγκο τους, είχαν επικρατήσει του Παναθηναϊκού με 64-61, ενώ είχαν νικήσει δύο φορές τον Ολυμπιακό (67-65 και 74-68). Μάλιστα, τότε είχαν ολοκληρώσει μια τριετία κατά την οποία είχαν καταφέρει να κερδίσουν και τους δύο «αιώνιους» σε κάθε αγωνιστική περίοδο.

Μετά από 27 χρόνια ο Άρης νίκησε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό την ίδια σεζόν!