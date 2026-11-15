Τενερίφη: Νίκη αφιερωμένη στον Ντε Μιγκέλ – Η συγκινητική στιγμή με τη φανέλα του (vid)

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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, η Τενερίφη επικράτησε με 2-0 της Θέουτα, αφιερώνοντας τη νίκη στον Χεσούς Ντε Μιγκέλ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 30 ετών.

Το πρώτο παιχνίδι της Τενερίφης μετά τον θάνατο του Χεσούς Ντε Μιγκέλ ήταν διαφορετικό από κάθε άλλο. Ποδοσφαιριστές και φίλαθλοι τίμησαν τη μνήμη του, σε μια βραδιά όπου το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

Πριν από τη σέντρα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ στο 9ο λεπτό η αναμέτρηση διακόπηκε για ένα παρατεταμένο χειροκρότημα προς τιμήν του ποδοσφαιριστή, ο οποίος φορούσε τη φανέλα με το συγκεκριμένο νούμερο.

Στο 40ό λεπτό, ο Νάτσο Χιλ άνοιξε το σκορ και αμέσως σήκωσε μία φανέλα με το όνομα του Ντε Μιγκέλ, σε έναν ιδιαίτερα συγκινητικό πανηγυρισμό.

Ο Βιέρεκ διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο 86', όμως οι στιγμές που ακολούθησαν είχαν μεγαλύτερη σημασία από τη νίκη.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι ποδοσφαιριστές της Τενερίφης φωτογραφήθηκαν στα αποδυτήρια κρατώντας τη φανέλα με το Νο 9 και το όνομα του αδικοχαμένου συμπαίκτη τους.

«Σε κάθε παιχνίδι θα μας βοηθά», ήταν το μήνυμα της ισπανικής ομάδας, που συνόδευσε τη συγκινητική αφιέρωση.

Μια νίκη που δεν πανηγυρίστηκε απλώς, αλλά αφιερώθηκε σε έναν άνθρωπο που η Τενερίφη δεν πρόκειται να ξεχάσει.

LES ÉMOTIONS POUR NACHO GIL 🇪🇸. 🥹 C’est le premier buteur en match officiel pour Tenerife depuis le drame et le décès de son coéquipier Jesus DE MIGUEL. LA CÉLÉBRATION HOMMAGE. 🕊️🥹❤️‍🩹 🎥 @CDTOficial https://t.co/8gWIbjsvwO — Actu Foot (@ActuFoot_) November 15, 2026