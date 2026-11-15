Τα καλύτερα από την κυρίαρχη εμφάνιση του Άρη κόντρα στον Ολυμπιακό (vid)

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Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την άνετη επικράτηση του κυρίαρχου Άρη κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Άρης διέλυσε τον Ολυμπιακό στο καμίνι του Παλέ. Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν καλύτεροι από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό, κερδίζοντας τους «ερυθρόλευκους» με 100-78.

Κορυφαίος για τους νικητές, που βρίσκονται στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 6-1, ήταν ο Μόργκαν με 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ, με τους Ντιμιτρίγιεβιτς (19π., 6ασ.), Μπιρτς (14π.), Ρόμπινσον-Ερλ (9π., 11ρ.) και Λιντέλ (12π., 6ρ.) να ακολουθούν σε απόδοση.

Για τους Πειραιώτες, που γνώρισαν την πρώτη φετινή τους ήττα στην Stoiximan GBL, ο Εβάν Φουρνιέ πάλευε μόνος του με 29 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, με τον Βεζένκοφ να ακολουθεί με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ, σε μια βραδιά όπου οι «ερυθρόλευκοι» είχαν 13 ασίστ για 19 λάθη.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές: